スカイ・スポーツによると、マザはシティのペップ・グアルディオラ監督の関心を引いている。プレミアリーグの他のクラブもこの20歳を注視している。
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ペップ・グアルディオラは再びブンデスリーガで動きを見せるのか？バイエル・レバークーゼンは、マンチェスター・シティからの代表選手へのオファーを警戒せざるを得ないだろう
マザは、2025年初頭にシティがフランクフルトから獲得したオマル・マルムシュと同じエージェントに所属している。このつながりが、スカイブルーズに有利に働く可能性がある。
グアルディオラ監督は近年、ブンデスリーガから大型補強を続けてきた。2023年にはRBライプツィヒからヨスコ・グヴァルディオルを9000万ユーロで、その1年前にはボルシア・ドルトムントの得点王エルリング・ハーランドを獲得している。
ベルナルド・シルバの退団が決定しており、来季に向けて中盤の補強は急務だ。2017年からチームを支えたポルトガル代表だが、契約延長はなしと報じられている。
- Getty Images Sport
バイエル・レバークーゼンはイブラヒム・マザを長期戦力と見る。アトレティコとミランも関心か？
マザは昨夏、2部のヘルタ・ベルリンから移籍金1200万ユーロでレバークーゼンへ移籍。攻撃的MFとして急速に成長し、すぐにレギュラーを確保した。今やチームに欠かせない存在で、38試合で5ゴール6アシストを記録している。
マザは2030年までバイエルと契約しており、イングランドの高額オファーが噂されるも、クラブは長期残留を望んでいる。 レバークーゼンのスポーツディレクター、サイモン・ロルフェスは3月中旬、Sport1『Doppelpass』で、今夏ドルトムントをフリーで退団するユリアン・ブラントの復帰について「我々には今後飛躍的に成長するイボ・マザがいるので、ユリアンは検討事項ではない」と否定した。
ここ数週間はACミランとアトレティコ・マドリードも興味を示していると報じられたが、レバークーゼンは4500万ユーロ以上のオファーがなければ交渉に応じない構えだ。
イブラヒム・マザはアルジェリア代表としてW杯で大活躍を目指す
今年のワールドカップでマザはさらに価値を証明するチャンスがある。ベルリン生まれでU-18からU-20までドイツ代表だった彼は、その後アルジェリア代表に移籍。北アフリカ出身の父とベトナム人の母を持つ。
2024年10月に代表デビューし、アフリカネイションズカップでは力強いプレーで注目された。アルジェリアは前回王者のアルゼンチン、強豪オーストリアと同組で、もう一つの対戦相手はヨルダンだ。
- AFP
イブラヒム・マザ：今シーズンの成績
ゲーム
38
ゴール
5
アシスト
6
イエローカード
3