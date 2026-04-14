ペップ・グアルディオラは再びブンデスリーガで動きを見せるのか？バイエル・レバークーゼンは、マンチェスター・シティからの代表選手へのオファーを警戒せざるを得ないだろう

マザは、2025年初頭にシティがフランクフルトから獲得したオマル・マルムシュと同じエージェントに所属している。このつながりが、スカイブルーズに有利に働く可能性がある。

グアルディオラ監督は近年、ブンデスリーガから大型補強を続けてきた。2023年にはRBライプツィヒからヨスコ・グヴァルディオルを9000万ユーロで、その1年前にはボルシア・ドルトムントの得点王エルリング・ハーランドを獲得している。

ベルナルド・シルバの退団が決定しており、来季に向けて中盤の補強は急務だ。2017年からチームを支えたポルトガル代表だが、契約延長はなしと報じられている。