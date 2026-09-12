Propaganda Photo
翻訳者：
ペップ・グアルディオラはモハメド・サラーを指揮するのか 代理人が衝撃のトラブゾンスポル移籍説とマンチェスター・シティのレジェンドの監督としての将来について沈黙を破る
グアルディオラ、好条件のトルコ行きを拒否
最近の報道では、トラブゾンスポルがグアルディオラをシュペル・リグへ引き込むため、驚異的な1300万ユーロの年俸オファーを提示したと伝えられていた。この動きが実現していれば、トルコの強豪へ注目の移籍を果たしたサラーと、スペイン人の名将がタッグを組むことになっていた。
しかし、グアルディオラがシュペル・リグ7度優勝のクラブを率いる可能性は、きっぱりと否定された。グアルディオラの代理人サイドに今後の去就について確認が取られ、トルコメディアで流れていたセンセーショナルな噂は速やかに打ち消された。
グアルディオラは前季限りでマンチェスター・シティでのタイトルに彩られた時代を終え、現在は現場を離れて休養中だ。イングランドでの在任期間中、彼はマンチェスター・シティを支配的な戦力へと変貌させた。
- Getty Images Sport
代理人が指導者としての将来について決定的な最新情報を提供
『AS』によると、グアルディオラ氏の代理人が、顧客の当面のプランについて極めて明確な最新情報を伝えた。代理人は「ペップは今季、いかなるクラブも代表チームも指揮しない」と述べた。
この確認により、ファンはグアルディオラ氏がサラーを率いる日が来るのかどうかを見るために、待たなければならないことになった。両者はしばしば壮絶な優勝争いでしのぎを削った間柄であり、昨季にともにイングランド・フットボールを去った際には、このスペイン人指揮官がウインガーへの深い敬意を示すビデオメッセージを残していた。
元マンチェスター・シティ監督は「彼は頭痛の種だった。サラー、［アンドリュー］・ロバートソン、こうした選手全員に最大限の敬意を払うべきだ」と語った。そして、リヴァプールがもたらした戦術的な難しさを認めつつ、「我々、［マンチェスター］・シティのプレーの仕方に対して、彼らには完璧だったと思う。背後のスペース、そして［トレント］・アレクサンダー＝アーノルドやロバートソンの信じられないようなボールがあったからだ」と付け加えた。
トラブゾンスポルの監督探しは、不安定な戦いぶりが続く中でも継続している。
サラー加入後、トラブゾンスポルが報じられているグアルディオラ獲得に動いていることは、クラブの高まる経済力を浮き彫りにしている。クラブは、イスタンブールの強豪ガラタサライがリーグ史上初となる5連覇を目指す中、トルコサッカーにおけるその鉄壁の支配を何としても打ち破ろうとしている。
サラーは国内での最初の3試合で4ゴール1アシストを記録し、個人としては見事なスタートを切ったものの、パパラ・パルクでは激動の時期が続いている。ヨーロッパリーグ予選でフェレンツヴァーロシュに合計スコア0-5で屈した屈辱的な敗退は、水面下の混乱を引き起こした。
前監督ファティ・テッケは当初、4-0で大敗した第1戦の後に辞任を試みた。ただ、クラブ首脳陣は退任を認めず、その後に昇格組アメドに国内リーグで1-2と敗れたことが決定打となった。その敗戦ではサラーが先制点を挙げたが、これによってテッケは退任し、監督の座は空席となった。
- Anadolu Agency
スュペル・リグでは重要な試合が控えている
常任監督の後任探しが続くなか、暫定指揮官ヒュセイン・チムシルが引き続きチームを率いる。先週、チームをゲンチレルビルリイ相手の記録的な5-0の圧勝に導いたチムシルは、土曜日にコンヤスポル戦という新たな試練に臨む。そこで勝利すれば、4位のトラブゾンスポルは2位へ浮上する可能性がある。
今夜の試合の先には、さらに大一番が待ち受けている。サラーとチームメートは来週土曜日、現王者ガラタサライとの本拠地での大一番に向けて準備を進めている。この一戦は、スュペル・リグ優勝を狙う力を厳しく試すものとなる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。