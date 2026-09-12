最近の報道では、トラブゾンスポルがグアルディオラをシュペル・リグへ引き込むため、驚異的な1300万ユーロの年俸オファーを提示したと伝えられていた。この動きが実現していれば、トルコの強豪へ注目の移籍を果たしたサラーと、スペイン人の名将がタッグを組むことになっていた。

しかし、グアルディオラがシュペル・リグ7度優勝のクラブを率いる可能性は、きっぱりと否定された。グアルディオラの代理人サイドに今後の去就について確認が取られ、トルコメディアで流れていたセンセーショナルな噂は速やかに打ち消された。

グアルディオラは前季限りでマンチェスター・シティでのタイトルに彩られた時代を終え、現在は現場を離れて休養中だ。イングランドでの在任期間中、彼はマンチェスター・シティを支配的な戦力へと変貌させた。