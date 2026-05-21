後任争いは事実上、一騎打ちだ。グアルディオラが古巣に復帰するにあたり、後任候補に挙がったのはマレスカだけだった。だが、彼の才能を考えると、この人事は賛否両論だろう。
シェイク・マンスールとアブダビ・グループの豊富な資金を背景に、グアルディオラは10シーズンで17冠、2023年にはクラブ初となるチャンピオンズリーグ制覇を含む前例のない成功をもたらした。
彼はまさに替えの利かない存在であり、指導者としてのキャリアをスタートさせたクラブに電撃復帰するマレスカにとって、その任務は羨ましいものではない。
後任争いは事実上、一騎打ちだ。グアルディオラが古巣に復帰するにあたり、後任候補に挙がったのはマレスカだけだった。だが、彼の才能を考えると、この人事は賛否両論だろう。
シェイク・マンスールとアブダビ・グループの豊富な資金を背景に、グアルディオラは10シーズンで17冠、2023年にはクラブ初となるチャンピオンズリーグ制覇を含む前例のない成功をもたらした。
彼はまさに替えの利かない存在であり、指導者としてのキャリアをスタートさせたクラブに電撃復帰するマレスカにとって、その任務は羨ましいものではない。
採用と解雇が繰り返される現代サッカー界で、長期にわたってチームを率いる監督はまれだ。しかし、グアルディオラはエティハド・スタジアムで10年間輝き続け、クラブに黄金期をもたらした。彼は自らの意思で退任する。
2016-17シーズンはチェルシーに15ポイント差で3位と苦杯をなめたが、その後プレミアリーグを支配。国内タイトル8つを獲得した。
ヴィンセント・コンパニ、ダビド・シルバ、セルヒオ・アグエロ、ケヴィン・デ・ブライネ、ベルナルド・シルバ、ロドリ、アーリング・ハーランドらを軸に、シティは2018年と2019年にリーグ制覇。2021～2024年は史上初の4連覇を達成した。
そして2023年、イスタンブールでの決勝でインテルを破りクラブ初となるチャンピオンズリーグ制覇。圧倒的な強さを示したチームは、そのシーズン3冠を達成し、有終の美を飾った。
マレスカの就任を詳しく見る前に、ひとつ明確にしておきたい。グアルディオラの後任を務めるのは、シティの経営陣にとって羨ましい仕事ではない。ほぼ不可能な任務だ。月曜に彼の退任が報じられて以来、このカタルーニャの指揮官は「天才」と称賛されている。当然だ。彼のような監督は、もう現れないだろう。
師であるヨハン・クライフの思想を受け継ぐ彼の革新性と情熱は現代サッカーでも唯一無二であり、シティとイングランドサッカーに消えることのない足跡を残すだろう。ポゼッションを基調としたティキ・タカ、インバーテッド・フルバック、フォールス・ナイン、ボックス・ミッドフィールドなど、その戦術はあらゆるレベルで模倣されてきた。
マレスカも、プレミア制したアーセナルのアルテタも、世界中の数多の指導者も皆、ペップの弟子である。その影響力は計り知れない。
さらにトロフィーについて触れていない。グアルディオラは勝利を日常にし、シティが毎シーズン必ずタイトルを取ることを当然と思わせてしまった。就任以来、タイトルを逃したことはない。この着実な成功を再現するのは極めて難しい。
グアルディオラは、後任者が誰であれ、将来的な成功の土台を築いてきた。ここ数回の移籍市場で、2024-25シーズンには全盛期を過ぎつつあったチームを徐々に刷新し、クラブを牽引する若手の中心グループを作り上げた。
年齢を重ねたデ・ブライネ、エデルソン、カイル・ウォーカー、イルカイ・ギュンドアンはチームを去り、代わりにライアン・シェルキ、ジャンルイジ・ドンナルンマ、アブドゥコディル・フサノフ、ティジャニ・ラインダースなど、まだピークに達していない若手が加わった。
今季1月の補強も成功。アントワーヌ・セメニョとマルク・ゲヒは即戦力としてフィットし、優勝争いでアーセナルを追い詰めた。
アカデミー出身のニコ・オライリーは21歳ながら卓越した運動能力と汎用性を備え、世界屈指のサイドバック兼ミッドフィルダーになる素質を示している。
マレスカには山積みの課題がある。彼は以前グアルディオラ監督の下でクラブの各レベルを指導し、多くの選手にとって馴染み深い存在だ。元ユヴェントスとセビージャのMFであり、アカデミーで指導者を務めた。コロナ禍の2020-21シーズンにはシティU-23を率い、プレミアリーグ2で優勝した。
母国イタリアでパルマを率いたが成果は出ず、2022年6月にエティハド・キャンパスに復帰。グアルディオラのトップチームアシスタントとして直接指導を受けた。
2022-23シーズンにはシティが3冠を達成し、マレスカの評価も上昇。その夏、降格したレスターからオファーを受け、チャンピオンシップ制覇に貢献。さらに1年後、チェルシーが彼に白羽の矢を立てた。
チェルシーを率いていた頃でも、マレスカはグアルディオラを絶賛。グアルディオラも彼を「天才」と呼んだ。マレスカは、バルセロナ時代のグアルディオラに刺激され監督になったと明かしている。
「私が監督になる決心をしたのは、何年も前のペップ率いるバルセロナのおかげです」と彼は昨年語った。「私見ですが、あのバルセロナやペップに匹敵する存在はいません。彼らはスペインのサッカーを変え、どのクラブもそのスタイルを真似たからです。
その後ドイツでもイングランドでも、多くのチームが同じスタイルを模倣した。ペップほどサッカーを変えた指導者は、この20～25年でいない」
グアルディオラもまた、かつての同僚を高く評価している。「世界最高の監督の一人であるエンツォ・マレスカとはかなり親しい間柄だが、彼がチェルシーで成し遂げた功績は十分に評価されていない」と、彼は今シーズン初めに語った。「クラブワールドカップやカンファレンスリーグでの優勝、そして若手中心のチームで、あの過酷なリーグ戦を勝ち抜き、チャンピオンズリーグへの出場権を獲得した。それは並外れた偉業だ。」
シティファンは疑問に思うかもしれない。なぜ後継者がマレスカに絞られているのか。グアルディオラが推すとはいえ、クラブには資金力がある。シャビ・アロンソ、アンドニ・イラオラ、シャビなど、より魅力的な選択肢もいた。アロンソはチェルシーを率い始めたばかりだが。
さらに、グアルディオラの教え子で実績のある監督が2人いる。パリ・サンジェルマンで2年連続のチャンピオンズリーグ制覇を狙うルイス・エンリケだ。シティが接触したかは不明だが、リーグ・アン優勝は確実視され、同クラブで残された目標は少ない。報道では、エンリケは2027年の契約満了後に退任する可能性があるという。
さらに、バイエルン・ミュンヘンで欧州屈指のサッカーを披露するシティの伝説的元主将コンパニもいる。プレミアリーグの巨人が彼を呼び戻そうと試みていなければ驚きだが、本人はバイエルンでの長期プロジェクトに集中し、チャンピオンズリーグ制覇を目標としているという。
それでもマレスカはクラブに精通しており、コスト面でも割安だ。チェルシーへの補償金支払いは残るが、総合的に見て安心感のある選択肢と言える。
とはいえ、グアルディオラの教え子がエティハドで彼と同じ成功を収めるかはまだ不明だ。マレスカは2016年の前任者ほど高い評価を受けていない。また、彼の遅いペースのサッカーにも疑問の声がある。
チェルシーでの1年目はタイトル争いを演じたが、厳しい冬期を経て崩れ、2位から最終的には15ポイント差の4位に終わった。
それでもカンファレンスリーグは楽勝で制し、クラブワールドカップでもパリ・サンジェルマンを破って優勝。
しかしこの成功は続かず、7試合1勝で7位に落ちた元旦に解任された。当時、シティ後任候補としてグアルディオラと交渉中との噂もあった。
長期政権の期待もあったが、クラブ上層部との対立が退任の主因とされている。数週間前に行われた会見で彼は上層部のチームへの介入や補強失敗を批判。前年の成績を鑑み、自身に新契約の価値があると主張していたとも報じられた。
現在のチェルシーとマンチェスター・シティは全く異なるクラブだ。スタンフォード・ブリッジの混沌から離れれば、マレスカには十分に活躍の余地がある。移籍市場ではクラブの支援も得られるだろう。彼はインバーテッド・フルバックを組み込んだポゼッション重視の戦術で、グアルディオラから学んだスタイルの継続性を示すはずだ。
46歳の彼は会見では無表情で真面目であり、グアルディオラのようなカリスマ性や、トゥヘルやコンテのようにファンがすぐ熱狂するタイプではない。それでも、同じだけの情熱、細部へのこだわり、勝利への渇望、そしてロッカールームを団結させる力を示してきた。
また、シティや若手選手に関する彼の知識と親しみは、エティハドで新時代を開く上で大きな強みとなるだろう。