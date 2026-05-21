チェルシーを率いていた頃でも、マレスカはグアルディオラを絶賛。グアルディオラも彼を「天才」と呼んだ。マレスカは、バルセロナ時代のグアルディオラに刺激され監督になったと明かしている。

「私が監督になる決心をしたのは、何年も前のペップ率いるバルセロナのおかげです」と彼は昨年語った。「私見ですが、あのバルセロナやペップに匹敵する存在はいません。彼らはスペインのサッカーを変え、どのクラブもそのスタイルを真似たからです。

その後ドイツでもイングランドでも、多くのチームが同じスタイルを模倣した。ペップほどサッカーを変えた指導者は、この20～25年でいない」

グアルディオラもまた、かつての同僚を高く評価している。「世界最高の監督の一人であるエンツォ・マレスカとはかなり親しい間柄だが、彼がチェルシーで成し遂げた功績は十分に評価されていない」と、彼は今シーズン初めに語った。「クラブワールドカップやカンファレンスリーグでの優勝、そして若手中心のチームで、あの過酷なリーグ戦を勝ち抜き、チャンピオンズリーグへの出場権を獲得した。それは並外れた偉業だ。」