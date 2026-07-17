OKXとのインタビューで、グアルディオラは監督業から離れた理由を語った。

「精神的には何も恋しくない。37歳で監督になり、人生はサッカーに縛られてきた。今はサッカー以外のことで幸せを感じ、人生を探求したい」とグアルディオラは語った。

「仕事は大好きだが、やめるべきだと感じる時が来る。いつか『また監督がしたい』と内から湧くかもしれないが、今はその気はない」