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ペップ・グアルディオラはマンチェスター・シティを去り、「人生を探求しよう」としている。同監督はサッカー界への復帰を「望んでいない」と認めた。
グアルディオラ、監督業から一時離脱
グアルディオラ監督は、エティハド・スタジアムでの指揮を退いた後、サッカーを恋しく思っていないと強調した。カタルーニャ出身の指揮官は、プレミアリーグ強豪で10シーズン成功を収めた後、ベンチを離れた。自身のメンタルヘルスを守り、過酷な日常から離れて新たな幸せを追求するためだという。
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カタルーニャ出身の指揮官が欠場の理由を説明
OKXとのインタビューで、グアルディオラは監督業から離れた理由を語った。
「精神的には何も恋しくない。37歳で監督になり、人生はサッカーに縛られてきた。今はサッカー以外のことで幸せを感じ、人生を探求したい」とグアルディオラは語った。
「仕事は大好きだが、やめるべきだと感じる時が来る。いつか『また監督がしたい』と内から湧くかもしれないが、今はその気はない」
家族の価値観を最優先する
家族に集中し、残りの人生を振り返るため、一時的に身を引く決断をしました。彼はこう続けました。「これからの人生を探しています。自分を大切にするため、活動を休止します。 子どもたちや95歳でも元気な父ともっと時間を過ごしたい。56歳になり、若くはない。ものの見方も変わる。新しい段階にまだ慣れている最中だが、順調だ。」
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未来の可能性は依然として広がっている
グアルディオラは新しい生活に満足していると述べつつ、将来サッカー界に復帰する可能性は否定しなかった。「37歳で監督になり、今は56歳。新しい挑戦が必要だ。今はとても幸せだ」
シティへの復帰については「いつかエティハドに戻るだろう。だが今は裏方で過ごしたい。必要ならいつでも駆けつける」と語った。
最後に彼はユルゲン・クロップ氏への敬意を語り、「彼は私のキャリアで最大のライバルだった。20分ごとに戦術を変える男で、私を狂わせたものだ」と語った。
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