グアルディオラは一息つきたいという思いがあった。また、代表監督の仕事が日々のピッチでの指導より遠隔スカウティングに依存することにも疑問を感じていた。

彼はあらゆる役割で全力を尽くすプロフェッショナルとしての姿勢を強調し、長期プロジェクトを提示したマルディーニへの敬意も示した。『ガゼッタ』紙によると、55歳のグアルディオラは「ありがとうございます。光栄ですが、現時点では引き受けられません」と語った。

自身に課す厳しい基準についてさらに詳しく説明し、元マンチェスター・シティ監督はこう付け加えた。「やるなら、100％やる」