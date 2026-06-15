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ペップ・グアルディオラはトーマス・トゥヘルにとって脅威か？イングランド代表のレジェンド、マイケル・オーウェンは、マンチェスター・シティを去った元監督がイングランド代表監督の座を狙わない理由を2つ挙げた。
グアルディオラが解任され、トゥヘルが2026年ワールドカップでイングランド代表を率いる。
エティハド・スタジアムでの契約がまだ1年残っているにもかかわらず、グアルディオラは10シーズンで多数のタイトルを獲得したマンチェスターの「青」のチームを去ることを決断した。サッカー界で最も情熱的な監督の一人である彼は、これから休息の時間を楽しむという。
一方、プレミアリーグとブンデスリーガでストレスを味わったトゥヘルは、忙しい夏に備えている。
イングランド代表を率い、60年ぶりのタイトル獲得という重圧がかかる中、北米での大舞台へ準備を進めている。すでにユーロ2028までの契約延長も合意済みだ。
ただし契約が満期まで続くかは結果次第。もし来夏の大会でイングランドがまたもタイトルを逃せば、監督への疑問は避けられない。
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イングランド代表が不調なら、グアルディオラはトゥヘルにとって脅威か？
グアルディオラの名前が後任候補に挙がるのは当然だ。イングランドのサッカーを愛する彼はバルセロナとマンチェスター・シティのレジェンドでもあるが、本当にトゥヘルにとって差し迫った脅威なのか？
この質問をオウェンに投げると、元イングランド代表FWは2026年W杯のオッズに関連してGOALにこう語った。「まず、今は監督を探していない。 私たちは監督と契約を更新したばかりだ。そんなことは想像できない。第二に、なぜペップが引き受けるのか、私には全く理解できない。
彼は長い間休みなく働いてきたので、まず休暇を取るだろう。
仮にイングランド代表が敗退し、チームが崩壊して監督を解任することになれば、FAは大きな体面を失うでしょう。それでも、そうなった場合はあらゆる選択肢が検討されるでしょう。ただし、そのために複数の出来事が重なる必要があります。」
元マンチェスター・シティ監督のグアルディオラは、イングランド代表監督の座を待つ覚悟があるのだろうか？
グアルディオラは急いでベンチに戻るつもりはなく、しばらく休養すると表明した。ファンとして試合を見守る中で、イングランド代表監督の席が空くのを待つのだろうか。
オーウェンは「もしそうするなら長い待ち時間になるだろうし、彼はスペイン代表を選ぶと思う。彼の興味を引く代表チームはいくつかあるだろう」と語った。
彼は今まさにマンチェスター・シティを去ったところで、すぐ別のポストへ移るためではない。少なくとも今後2か月以内にイングランド代表監督になる可能性はゼロだ」
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イングランドは60年ぶりの優勝へ。トゥヘル監督にプレッシャーがかかる。
その役割を担うのはトゥヘル監督だ。2026年ワールドカップは7月19日まで開催される。イングランド代表はニューヨーク郊外のメットライフ・スタジアムで行われる最終戦に出場し、再び世界の頂点を狙う。
「スリー・ライオンズ」は最高峰の舞台で中心的な存在になると見込まれており、監督が地位を守るにはその位置を維持する必要がある。 結果に関わらず、現時点で監督交代は検討されていない。一方、20冠と3冠を達成したシティでの成功に浸るグアルディオラが、いつどこで現場に復帰するかは不明だ。