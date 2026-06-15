エティハド・スタジアムでの契約がまだ1年残っているにもかかわらず、グアルディオラは10シーズンで多数のタイトルを獲得したマンチェスターの「青」のチームを去ることを決断した。サッカー界で最も情熱的な監督の一人である彼は、これから休息の時間を楽しむという。

一方、プレミアリーグとブンデスリーガでストレスを味わったトゥヘルは、忙しい夏に備えている。

イングランド代表を率い、60年ぶりのタイトル獲得という重圧がかかる中、北米での大舞台へ準備を進めている。すでにユーロ2028までの契約延長も合意済みだ。

ただし契約が満期まで続くかは結果次第。もし来夏の大会でイングランドがまたもタイトルを逃せば、監督への疑問は避けられない。