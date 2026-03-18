レアルが2-1で勝利した後、両チームの間でいつものように選手同士が挨拶を交わし、多くの選手が互いに祝福し合っていたが、リュディガーにはどうやらまだ言いたいことがあったようだ。グアルディオラがディーン・ホイセン、フェデリコ・バルベルデ、ヴィニシウス・ジュニオールといったレアルの選手数人と握手を交わしていると、ドイツ代表のリュディガーが突然彼の前に現れた。
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ペップ・グアルディオラはキスで応酬：アントニオ・リュディガーが奇妙な一幕で再びレアル・マドリードを騒がせている
その後、奇妙な光景が繰り広げられた。リュディガーとグアルディオラも最初は握手を交わしたが、その後、このセンターバックがシティの監督にかなり近づいた。グアルディオラが背を向けようとした時、リュディガーは依然として彼の手を離さなかった。
グアルディオラの友好的な笑顔が消え、短い口論が起きた。 会話の内容に関する詳細は不明だ。しかし、その後の出来事から、それはかなり深刻な内容であったと推測される。まず、ネイサン・アケがルディガーを軽く押しのけた。続いてレアル・マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督も介入し、身振り手振りを交えて選手をグアルディオラから引き離した。
リュディガーがもう一度グアルディオラの方を振り返った際、彼は口元を手で覆っていた。元バイエルン・ミュンヘンの監督はそこを立ち去り、わずかに顔をしかめ、彼の方に向かってキスを送るような仕草を見せた。
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リュディガーが物議を醸すのは今回が初めてではない
こうして、リュディガーはまたしてもピッチ外で注目を集めることになった。つい先日も、FCヘタフェのディエゴ・リコが、物議を醸したファウルを巡り、リュディガーが故意に自分を傷つけようとしたと非難していた。リコによれば、リュディガーは自分の「顔を殴りつけようとした」という。 しかし、リュディガーは月曜日、この非難をきっぱりと否定した。「もし意図的にファウルをしたのなら、彼を怪我させていたはずだ。試合後に彼と話した。静止画だけを見て判断してはいけない。僕はハードなプレーが好きだ。だが、越えてはいけない一線はある。だからこそ、あのコメントは少し行き過ぎていたと思う。」
2025年4月、リュディガーはコパ・デル・レイ決勝のFCバルセロナ戦で、審判に向かってテーピングのロールを投げつけ、審判を侮辱したことで、同様にネガティブなニュースを賑わせた。彼はスペインサッカー連盟から6試合の出場停止処分を受けた。 この件を巡って議論が巻き起こり、ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンも声明を発表するに至った。「限界に達している。これ以上は許されない。さもなければ、より深刻な結果をもたらすことになる」と彼は当時語った。
リュディガーはドイツ代表に復帰するのか？
一方、今週木曜日には、リュディガーがドイツ代表に復帰するかどうかが注目されている。長年にわたり守備の要を務めてきた彼は、太ももの怪我のため、過去2回の合宿を欠場していた。また、話題となった『キッカー』誌のインタビューで、ナゲルスマン監督は、3月末に行われるスイスおよびガーナとの重要な親善試合にリュディガーを招集するかどうかについては明言を避けた。
ナゲルスマン監督は、最終的にはリュディガーのコンディションが決め手になると強調した。「アントニオは100％のコンディションで、万全な状態である必要がある。我々のチームでも時々見られたような、ちょっとした不調を抱えている状態では、彼は本来のパフォーマンスを発揮できず、それでは意味がない。しかし、彼は順調に回復している。」
1月の膝の負傷から回復したリュディガーは、2月中旬から再びレアル・マドリードのスタメンの一角として定着している。マンチェスター・シティ戦では、いずれもフル出場を果たした。
アントニオ・リュディガー：今シーズンのレアル・マドリードでの成績
ゲーム 17 出場時間 1,425 得点 1 アシスト 0
よくある質問
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".