マンチェスター・シティは月曜日、グアルディオラ監督の「聖域」を公開するオンラインオークションを開始した。ファンは監督の在任中に使用された事務用品、私物、戦術ツールなどを直接購入できる。

10年間でプレミアリーグ6回、チャンピオンズリーグとクラブワールドカップを各1回制したグアルディオラは昨季限りで退任。クラブは黄金期を支えた指揮官の遺志をファンに共有する。