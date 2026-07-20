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ペップ・グアルディオラのデスクランプとコーヒーカップが売りに出される！ マンチェスター・シティ、退任した元監督のオフィス用品をオークションへ
シティの歴史を手にできるチャンス
マンチェスター・シティは月曜日、グアルディオラ監督の「聖域」を公開するオンラインオークションを開始した。ファンは監督の在任中に使用された事務用品、私物、戦術ツールなどを直接購入できる。
10年間でプレミアリーグ6回、チャンピオンズリーグとクラブワールドカップを各1回制したグアルディオラは昨季限りで退任。クラブは黄金期を支えた指揮官の遺志をファンに共有する。
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ハーランド時代の記念品
デジタルカタログで注目を集める品の一つが、アーリング・ハーランドの得点力を称える特注サッカーボールです。プレミアリーグ100ゴール達成までの軌跡を描いたアートワークと直筆サインが入っています。
すでに3,000ユーロ（約3,400ドル）の入札があり、日曜日の終了までにさらに値上がりすると見込まれています。
お香と陶器の亀が、自分自身の内面への気づきをもたらしてくれる
このオークションでは、高価なスポーツ記念品だけでなく、戦術家としての個性や日常をうかがえる希少な品々が登場します。サポーターは、グアルディオラ監督の私用ホイッスル、オフィスチェア、デスクランプ、スカウティングで使った公式コーヒーカップセットなどを入手できます。
さらに、オフィスに落ち着いた雰囲気を醸し出すためよく使われた私物のお香コレクションや、星の絵が入った小物と陶器の亀2匹のセットも登場。亀のセットには早くも111ユーロの入札が入っています。トロフィー群の前で誇らしげにポーズをとる監督の額入り写真も多数出品されています。
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イタリアがサバティカル中のペップに大胆なアプローチ
マンチェスター・シティがグアルディオラ監督の10年体制の残務整理を進める中、グアルディオラ監督には国際舞台からセンセーショナルなオファーが届いている。 イタリアサッカー界のレジェンド、パオロ・マルディーニとレオナルドが、空席のイタリア代表監督ポストについてバルセロナで直接協議したと報じられている。スカイ・スポーツ・イタリアによると、週末を超えて交渉は続き、イタリアサッカー連盟はこのスペイン人監督を「夢の候補」と位置づけている。
4度の世界王者を誇るイタリア代表再建は魅力的だが、彼がすぐに監督に復帰する可能性は極めて低い。彼は計画通りの休養期間を満喫しており、サッカー界の重圧から離れる時間を楽しんでいると繰り返し強調している。
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