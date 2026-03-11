これまで、レアル・マドリードのファンは、ペップ・グアルディオラのチームと対戦する試合で、カタルーニャ人監督に対する罵声を頻繁に浴びせていました。しかし、水曜日に開催されるチャンピオンズリーグの決勝トーナメント1回戦、レアル・マドリード対マンチェスター・シティの試合では、今回はそのようなことは起こらないでしょう。それを保証するのは、レアル・マドリード自身です。
翻訳者：
ペップ・グアルディオラのため：レアル・マドリードの責任者は、自チームのファンに対して断固たる態度を示しているようだ。
スペインの新聞マルカ紙によると、レアル・マドリードのクラブ責任者とさまざまなファングループの代表者が会談したそうです。その席で、グアルディオラに対する侮辱的なチャントは控えるよう、サポーターに明確に伝えられたとのことです。
55歳のグアルディオラは、かつてライバルのFCバルセロナの監督を務めていたことから、多くのマドリードファンから非常に嫌われている。2025年には、グアルディオラに対するチャントが罰金と、一部のファンの入場禁止の脅威につながった。
ヒトラー式敬礼スキャンダル後：レアル・ファンは保護観察処分
レアルのサポーターは、現在特に注目されています。ベンフィカとの試合で、あるファンが何度もナチス式敬礼を行い、スキャンダルを引き起こしました。この男性は即座にスタジアムから追放され、会員証も失いました。それにもかかわらず、UEFA はレアルに 15,000 ユーロの罰金を科し、1 年間の保護観察期間を設定しました。 さらに別の事件では、ファンの一部がスタジアムへの入場を禁止される恐れがあります。
ここ数年、チャンピオンズリーグではマンチェスター・シティとレアル・マドリードが何度も対戦している。2024/25 シーズン、プレーオフではマドリードが優勢で、2試合の合計スコア 6 対 3 で勝利した。 その1年前にも、シティは準々決勝でレアルに敗れていた。しかし、今シーズンは、少なくともリーグ戦では、ニコ・オライリーとアーリング・ハーランドのゴールにより、2対1で勝利を収めた。
レアル・マドリード対マンチェスター・シティ：決勝トーナメント1回戦の概要
日付 キックオフ ホームチーム アウェイチーム 3月11日 21時 レアル・マドリード マンチェスター・シティ 3月17日 21時 マンチェスター・シティ レアル・マドリード
よくある質問
Erling Haaland ist Mittelstürmer – und zwar einer, wie man ihn im modernen Fußball kaum besser finden könnte. Seine Aufgabe? Tore. Viele Tore. Er spielt zentral, mit Kraft, Tempo, cleveren Laufwegen und dieser fast unheimlichen Effizienz vor dem Tor.
Geboren wurde er am 21. Juli 2000 in Leeds, England. Sein Vater, Alf-Inge Haaland, war damals Profi bei Leeds United – daher auch der englische Geburtsort. Aufgewachsen ist er dann in Norwegen, in der Stadt Bryne.
Bei Manchester City läuft Haaland mit der Nummer 9 auf – eine klassische Stürmernummer, die ziemlich genau zusammenfasst, was er auf dem Platz macht: vorne lauern, Chancen erspüren, abdrücken.
Mit 1,95 Metern Körpergröße ist Haaland eine echte Erscheinung. Und das nicht nur auf dem Papier – er bringt Wucht mit, wirkt aber gleichzeitig erstaunlich agil für seine Größe. Eine seltene Kombination.
Rund 88 Kilogramm bringt er auf die Waage. Das passt: robust gebaut, muskulös, aber trotzdem spritzig. Auf dem Platz wirkt er wie ein Panzer mit Turbolader.
Offizielle Angaben gibt es nicht – geschätzt wird EU 46 bis 47. Haalands Schuhe? Speziell angepasst, versteht sich. Nike sorgt dafür, dass alles sitzt.
Sein linker Fuß ist der dominante. Die meisten seiner Tore schießt er damit. Mit rechts trifft er aber auch regelmäßig – was ihn noch unberechenbarer macht.
Seine Anfänge hatte er bei Bryne FK – dort, wo Haaland aufgewachsen ist. Danach folgten Molde FK, Salzburg, Borussia Dortmund – und schließlich der Sprung zu Manchester City. Ein Weg mit klarer Linie.
Sein Hauptwohnsitz ist in Manchester – ganz in der Nähe des Trainingszentrums. Außerdem besitzt er Immobilien in Norwegen, und angeblich auch eine Finca in Spanien. Details? Bleiben privat.
Seine Autosammlung ist berühmt: Bugatti, Ferrari Monza, Mercedes-AMG One, Rolls-Royce Cullinan – dazu Alltagsklassiker wie ein Range Rover oder ein Audi RS6. Je nach Stimmung und Anlass.
Ja, er kann. Während seiner Zeit in Dortmund hat Haaland Deutsch gelernt – und auch in Interviews gezeigt, dass er sich gut verständigen kann. Kein Akzentwunder, aber völlig alltagstauglich.
Seit 2024 ist bekannt: Haaland ist Vater geworden. Viel mehr ist dazu nicht öffentlich – er schützt sein Privatleben konsequent.
Isabel Haugseng Johansen – sie kommt wie er aus Bryne, man kennt sich also schon ewig. Die beiden führen eine eher zurückhaltende Beziehung, leben aber offenbar zusammen in England.
Je nach Quelle liegt sein Jahresgehalt zwischen 33 und 55 Millionen Euro – abhängig von Boni. Sein Vermögen? Schätzungen gehen von weit über 100 Millionen Euro aus. Und das ist wohl eher konservativ.
Mit Salzburg holte Haaland Meisterschaft und Pokal, mit dem BVB den DFB-Pokal. Der große Coup folgte bei City: Premier League, FA Cup und Champions League – alles in einer Saison. 2024 kam der nächste Meistertitel dazu. Und individuell? Da hat er 2023 fast alles abgeräumt.
Noch kein einziges Mal. 2023 war er aber ganz nah dran – Platz 2 hinter Messi. Viele sehen ihn schon als nächsten großen Favoriten.
Auch hier bisher kein Sieg. 2023 war Haaland erneut Zweiter – wieder hinter Messi. Es dürfte aber nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sein Name ganz oben auftaucht.
Gleich zwei: "The Man-Child" – wegen seines schnellen Wachstums bei Molde – und "Goal Machine", weil er einfach immer trifft. Beide Spitznamen treffen ziemlich genau ins Schwarze.