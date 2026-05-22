ペップ・グアルディオラに銅像が建てられる。マンチェスター・シティは、退任する監督を称え、彼の名を冠したスタンドを設置すると発表した。

この決定は、クラブ史上最も成功した時期の一つで、グアルディオラがマンチェスター・シティとイングランドサッカーに与えた大きな影響を示している。スタンドの名称変更と像の設置は、彼が去った後もその影響がクラブのアイデンティティとして長く残るようするものだ。アル・ムバラク氏は、この顕彰がグアルディオラのクラブとマンチェスター市への永続的な貢献を評価するものだと述べた。

「『ペップ・グアルディオラ・スタンド』と、その外に設置される像は、ペップの遺産が、このサッカークラブ、マンチェスターという街、そしてイングランドのサッカーの基盤に永遠に織り込まれ続けることを、まさに保証するものです」と彼は語った。

「彼がファンと築いた絆は、10シーズンにわたる誠実さと情熱の証です。『ペップ・グアルディオラ・スタンド』は、その絆とクラブ史上最も成功した時代、そしてその中心にいた唯一無二の天才を、永く記念するものです。」