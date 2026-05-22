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ペップ・グアルディオラに銅像が建てられる。マンチェスター・シティは、退任する監督を称え、彼の名を冠したスタンドを設置すると発表した。
グアルディオラ監督、エティハド・スタジアムで称えられる
この発表は、カタルーニャ出身のグアルディオラ監督が10年間イングランドサッカー界で君臨し、クラブを世界的な強豪に育て、プレミアリーグの記録を塗り替えた功績を称えるものです。新スタンドは、日曜日にアストン・ヴィラ戦で初めて公式に使用されます。
2023年後半に始まった再開発で7,000席以上が増え、収容人数は61,000人超に。クラブはスタンド外にグアルディオラの像を建立することも発表し、彼はコンパニ、シルバ、アグエロらレジェンドと共にエティハド・スタジアムで永く称えられます。
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グアルディオラとシティ首脳陣が追悼の意を表した
記者会見でグアルディオラ監督は、10年にわたる成功の末にマンチェスターを去るにあたり、クラブの配慮に感動したと語った。
「今朝、ハルドゥーン・アル・ムバラク氏から電話があり、クラブがその決定を下したと伝えられました」とグアルディオラは語った。「言葉が出ません。私の雰囲気やエネルギーが永遠にそこに残るという感覚が気に入っています。ですから、その感覚が好きです」
クラブオーナーのシェイク・マンスールも、ピッチ内外でのグアルディオラの影響力を称え、その功績はトロフィーだけではないと語った。
「私はかねてより、マンチェスター・シティはピッチ内外で最高の人材を集めるべきだと語ってきた。この10年間、ペップはその体現者だった」とマンソール氏はクラブ公式ウェブサイトで語った。 「彼はクラブのDNAに消えることのない足跡を残した。 それはトロフィーそのものよりも、彼がどう勝ったかにある。私個人としてもシティ・ファミリー全員としても、彼への感謝は尽きない。彼はこれからもファミリーの一員だ」
ペップのマンチェスター・シティでの功績は確固たるものとなった
この決定は、クラブ史上最も成功した時期の一つで、グアルディオラがマンチェスター・シティとイングランドサッカーに与えた大きな影響を示している。スタンドの名称変更と像の設置は、彼が去った後もその影響がクラブのアイデンティティとして長く残るようするものだ。アル・ムバラク氏は、この顕彰がグアルディオラのクラブとマンチェスター市への永続的な貢献を評価するものだと述べた。
「『ペップ・グアルディオラ・スタンド』と、その外に設置される像は、ペップの遺産が、このサッカークラブ、マンチェスターという街、そしてイングランドのサッカーの基盤に永遠に織り込まれ続けることを、まさに保証するものです」と彼は語った。
「彼がファンと築いた絆は、10シーズンにわたる誠実さと情熱の証です。『ペップ・グアルディオラ・スタンド』は、その絆とクラブ史上最も成功した時代、そしてその中心にいた唯一無二の天才を、永く記念するものです。」
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グアルディオラを待つのは、感極まる別れの場面だ。
日曜日のアストン・ヴィラ戦は、グアルディオラ監督の最終戦となり、エティハド・スタジアムでは感动的試合になる見込みだ。スタンドの名称変更に伴い、ファンは彼の功績を最後に称える機会を得る。退任後、シティは彼が10年間で築いた基盤を基に、新たな時代へ進む。