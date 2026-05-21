Getty Images
翻訳者：
ペップ・グアルディオラとカルロ・アンチェロッティ。元バイエルン選手は2人の名監督の最大の違いを指摘し、マンチェスター・シティを去るグアルディオラに意外な新天地を提案した。
コスタ、バイエルン時代を振り返りグアルディオラとアンチェロッティを比較
バイエルン・ミュンヘンでグアルディオラとアンチェロッティの下でプレーしたコスタは、2人の監督の指導スタイルが対照的だったと振り返った。ブラジル人ウイングはグアルディオラの下で2シーズン過ごし、その後アンチェロッティが就任。彼は、両監督が異なる方法で成功を収めたと語った。
- AFP
戦術へのこだわり vs 人的管理
コスタは「グアルディオラは戦術と準備にこだわるが、アンチェロッティは選手をまとめ、チームに絆を作るのが上手い」と語った。
「グアルディオラは戦術に生き、細部まで研究する。一方、アンチェロッティは卓越した人間管理能力を持つ」とコスタはディレッタに語った。
意外な海外旅行先
グアルディオラ監督のマンチェスター・シティでの将来を巡る憶測が続く中、コスタは、彼にとって魅力的な転機となる国際的な役割があると考えている。イタリア代表が再建を図るなら、このカタルーニャ出身の監督に白羽の矢を立てると良いと示唆した。
「イタリア代表が彼を招へいすれば、大きな転機になる」とコスタは語る。「私にとってペップは史上最高の監督だ。とはいえ、代表はクラブと違い、戦術を浸透させる時間が限られている」
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
グアルディオラとアンチェロッティには、今夏それぞれ重要な課題がある。グアルディオラはアーセナルに優勝を許したシティを率い、プレミア最終節のアストン・ヴィラ戦に臨む。試合後、彼は退任し、後任にはエンツォ・マレスカが有力視されている。
一方、アンチェロッティは2026年W杯でブラジル代表を率い、好結果を目指す。メンバーは発表され、北米開催のグループCでモロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦する。