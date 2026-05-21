グアルディオラ監督のマンチェスター・シティでの将来を巡る憶測が続く中、コスタは、彼にとって魅力的な転機となる国際的な役割があると考えている。イタリア代表が再建を図るなら、このカタルーニャ出身の監督に白羽の矢を立てると良いと示唆した。

「イタリア代表が彼を招へいすれば、大きな転機になる」とコスタは語る。「私にとってペップは史上最高の監督だ。とはいえ、代表はクラブと違い、戦術を浸透させる時間が限られている」