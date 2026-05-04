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ペップ・グアルディオラが疑問を投げかけた。移籍噂が渦巻く中、ウルブズの若き星マテウス・マネは残留すべきか。代表ではイングランドとポルトガルのどちらを選ぶのか。
彗星のごとく台頭：マネの移籍金はすでに5000万ポンドに到達
昨季最終戦でデビューしたマネにとって、2025-26シーズンは飛躍の年だった。全26試合に出場し、プレミアリーグで2得点を挙げた。
来季はプレミアリーグでプレーできない可能性がある。ウルブズは降格が決定し、チャンピオンシップへ戻るためだ。マネをモリーニuxに留められるのかという疑問も浮上している。
2029年までの契約が残っており、クラブに売却圧力はなし。移籍金は5000万ポンド（約6800万ドル）とされ、今後さらに上昇すると見込まれる。
2部でも安定した出場機会を得られるのは悪いことではなく、昇格を急がず潜在能力をさらに引き出せる。個人レベルを維持できれば、将来的なチャンスは自然と訪れるだろう。
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マンチェスター・シティを感嘆させたマネは、ウルブズに残るべきか？
ウルブズはオファーを受け取る意向はないが、この若手への注目は理解している。マネが残留すべきか、それが難しいか問われたグレイは、Kiwislotsとの提携でGOALに語った。「残留できると思う。 今シーズン何度か観戦し、取材もしたが、並外れた才能は確かだ。ただ、まだ未熟な部分もある。
「彼の経歴を考えると、若い頃に複数のクラブを渡り歩き、ウルブズに復帰してすぐに厳しい環境に放り込まれた。それでも終盤の10～15試合ではチームに欠かせない存在だった。
ウルブズ対マンチェスター・シティ戦の試合後、ペップ・グアルディオラがロブ・エドワーズと彼について話していた。これだけで彼の評価がわかる。地に足をつければ、プレミアリーグで成功する資質は十分だ。
ただ、もし私が彼なら――代理人が耳元で囁くのは難しいが――もう1年チャンピオンシップでプレーする方が彼のためになると思う。
イングランドかポルトガルか：マネはどの代表でプレーする？
マネはポルトガルのバレイロ生まれ。8歳でイングランドに移住し、U-18イングランド代表でプレーした。しかしU-21では母国ポルトガル代表を選んだ。
マネはすでに他国で代表デビューしているため、イングランドにとってジャマル・ムシアラやマイケル・オリゼのような存在になる可能性はあるのか。元ウルブズでスリー・ライオンズでもプレーしたDFグレイはこう語る。「彼は異なる国でプレーする機会を得ている。
「だからといって急いで代表入りする必要はない。来シーズンでもチャンスは回る。問題は、その時にイングランド代表を誰が率いているかだ。
もしネーションズリーグなどで出場機会を得られれば話は別だが、ポルトガルを選んだ場合、10番のポジションには才能ある選手が多い。
「いずれはどの国でプレーするか、重大な決断を迫られるだろう」
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マネはマンチェスター・ユナイテッドでロナウドの足跡をたどれるか？
5度のバロンドール受賞者、クリスティアーノ・ロナウドとプレーできる機会は、ポルトガル代表に関わる者なら誰もが憧れる。41歳になっても、この不朽のGOATに衰えは見えない。
マネが近い将来、CR7と並んでピッチに立つ可能性もある。また、彼の去就にはさまざまな憶測があり、そう遠くない将来、プレミアリーグのタイトル争いで――おそらくマンチェスター・ユナイテッドで――あの伝説的な同胞の足跡をたどる可能性も指摘されている。