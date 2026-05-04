昨季最終戦でデビューしたマネにとって、2025-26シーズンは飛躍の年だった。全26試合に出場し、プレミアリーグで2得点を挙げた。

来季はプレミアリーグでプレーできない可能性がある。ウルブズは降格が決定し、チャンピオンシップへ戻るためだ。マネをモリーニuxに留められるのかという疑問も浮上している。

2029年までの契約が残っており、クラブに売却圧力はなし。移籍金は5000万ポンド（約6800万ドル）とされ、今後さらに上昇すると見込まれる。

2部でも安定した出場機会を得られるのは悪いことではなく、昇格を急がず潜在能力をさらに引き出せる。個人レベルを維持できれば、将来的なチャンスは自然と訪れるだろう。