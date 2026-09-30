プレミアリーグの最高経営責任者リチャード・マスターズが、この評決を受けて見解を示し、規則違反の規模はトップリーグで前例のないものだったとの認識を示した。マスターズは「そのクラブは10年近くにわたって組織的にプレミアリーグの規則を破っていた」と述べ、最終裁定については「マンチェスター・シティーに対してこの訴訟を進めるというプレミアリーグの決定を正当化するものだ」と付け加えた。この声明は、世界で最も強大なクラブに対してもリーグの規制枠組みが責任を問えることを証明するよう圧力を受けてきたリーグにとって、重要な節目となる。

リーグの立場は引き続き明確であり、国内で支配的地位へと駆け上がる過程でクラブが行った財務上の動きによって、大会の公正性が損なわれたとしている。残る1件の告発は認められなかったものの、立証された違反の件数の多さは、クラブにとって乗り越えるべき法的な大きな障壁を生み出している。調査はスポンサー評価額から秘密裏の支払いにまで及び、プレミアリーグは、このクラブが20の加盟クラブすべてに適用される合意済みの財務上の境界線の外で運営されていたとみていることを浮き彫りにした。