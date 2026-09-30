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ペップ・グアルディオラが沈黙を破る マンチェスター・シティにプレミアリーグ規則114件違反の有罪評決後
グアルディオラ、シティへの全面的な忠誠を誓う
イングランドサッカーの土台を揺るがす歴史的な決定を受け、元グアルディオラが沈黙を破り、クラブへの全面支持を表明した。独立委員会の評決でシティは115件中114件の罪で有罪と認定され、精査の波が広がっているが、グアルディオラは自身の立場を明確にした。グアルディオラはXに、クラブの上級幹部陣と並ぶ自身の写真を添えた熱のこもったメッセージを投稿し、今回の認定に対して結束した姿勢を示した。
グアルディオラの声明は、クラブ史上でも最も困難な時期の一つにあるマンチェスターの青い側への檄文だった。グアルディオラはこう記した。「@ManCityのファン一人ひとりに知ってほしい。私はここにいる。これまで以上に。私は自分のクラブ、自分のオーナー、自分の会長、フェラン、選手たち、スタッフ、エンツォ、そして唯一無二のサポーターであるあなたたちの後ろにいるし、これまでもそうだったし、これからもそうだ。はっきり言おう。私たちはこれを一緒に乗り越える。みんなを愛している」
- AFP
プレミアリーグの調査結果の規模
プレミアリーグによる調査は数年に及び、2009年から2018年の間に起きた重大な違反に焦点を当てていた。公式な裁定によれば、同クラブは「複数の商業パートナーとの間で『見せかけの』契約（当事者間の真の合意内容を偽って示したもの）を取り決めたほか、他の相手とも『見せかけの』合意に依拠し、クラブの収益を人為的に膨らませるとともに費用を減少させていた」と認定された。これらの認定は、欺瞞的な財務報告を通じてリーグの収益性および持続可能性に関する規則を回避しようとする継続的な試みがあったことを示している。
さらに、委員会の報告書の詳細では「クラブは事実と異なる会計報告を提出し、自らの財務状況の真の実態を監査人およびサッカー規制当局から隠していた」と強調された。リーグはまた、シティが「リーグに対する協力義務および最大限の誠実義務に関して複数の違反を犯した（申し立てられた4件の違反のうち3件が認定された）」とも指摘した。
マスターズ氏、違反を組織的だと位置づける
プレミアリーグの最高経営責任者リチャード・マスターズが、この評決を受けて見解を示し、規則違反の規模はトップリーグで前例のないものだったとの認識を示した。マスターズは「そのクラブは10年近くにわたって組織的にプレミアリーグの規則を破っていた」と述べ、最終裁定については「マンチェスター・シティーに対してこの訴訟を進めるというプレミアリーグの決定を正当化するものだ」と付け加えた。この声明は、世界で最も強大なクラブに対してもリーグの規制枠組みが責任を問えることを証明するよう圧力を受けてきたリーグにとって、重要な節目となる。
リーグの立場は引き続き明確であり、国内で支配的地位へと駆け上がる過程でクラブが行った財務上の動きによって、大会の公正性が損なわれたとしている。残る1件の告発は認められなかったものの、立証された違反の件数の多さは、クラブにとって乗り越えるべき法的な大きな障壁を生み出している。調査はスポンサー評価額から秘密裏の支払いにまで及び、プレミアリーグは、このクラブが20の加盟クラブすべてに適用される合意済みの財務上の境界線の外で運営されていたとみていることを浮き彫りにした。
- AFP
マンチェスター・シティが控訴の準備を進める
委員会の報告書が極めて厳しい内容であるにもかかわらず、マンチェスター・シティは疑惑に関して完全な潔白という立場を維持している。同クラブは手続きの全過程を通じて一貫して不正行為を否定しており、現在は評決に対して徹底的な不服申し立てを行う見通しだ。クラブ側は、提示された証拠が自らの事業運営を正確に反映しておらず、「見せかけ」の契約という認定は誤りだと主張している。クラブが上級のスポーツ仲裁機関で名誉回復を目指す中、この法廷闘争は今後数カ月にわたって続く可能性が高い。
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