ペップ・グアルディオラがマンチェスター・シティの去就を決定！元バルセロナ監督、エティハドでの将来について決断を下す日程を決定

火曜日の夜、マンチェスター・シティの欧州制覇への道はレアル・マドリードによって徹底的に打ち砕かれ、グアルディオラ監督はマンチェスターの「青」の陣営での去就について厳しい追及にさらされることになった。55歳の監督は、ビニシウス・ジュニアの2得点によりレアル・マドリードがラウンド16の2戦合計5-1で勝利を決定づけた際、苛立ちを隠せない様子を見せていた。

自身の退任をめぐるプレッシャーや絶え間ない噂について振り返り、グアルディオラはメディアに対し率直な回答を示した。 「誰もが私を解任したがっている」とグアルディオラは語った。「いつの日か、私はここに出てきて『さようなら、みんな』と言うことになるだろう」。指揮を執って10年が経つが、55歳の彼は2027年まで契約を残している。しかし、欧州での敗退の様相は、彼が予定より早く去る可能性についての憶測をさらに強める結果となった。