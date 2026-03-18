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ペップ・グアルディオラがマンチェスター・シティの去就を決定！元バルセロナ監督、エティハドでの将来について決断を下す日程を決定
チャンピオンズリーグ敗退が今後の行方に関する憶測を呼んでいる
火曜日の夜、マンチェスター・シティの欧州制覇への道はレアル・マドリードによって徹底的に打ち砕かれ、グアルディオラ監督はマンチェスターの「青」の陣営での去就について厳しい追及にさらされることになった。55歳の監督は、ビニシウス・ジュニアの2得点によりレアル・マドリードがラウンド16の2戦合計5-1で勝利を決定づけた際、苛立ちを隠せない様子を見せていた。
自身の退任をめぐるプレッシャーや絶え間ない噂について振り返り、グアルディオラはメディアに対し率直な回答を示した。 「誰もが私を解任したがっている」とグアルディオラは語った。「いつの日か、私はここに出てきて『さようなら、みんな』と言うことになるだろう」。指揮を執って10年が経つが、55歳の彼は2027年まで契約を残している。しかし、欧州での敗退の様相は、彼が予定より早く去る可能性についての憶測をさらに強める結果となった。
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グアルディオラはいつ自身の去就を決めるのか――その真相が明らかに
様々な憶測が飛び交う中、元バルセロナおよびバイエルン・ミュンヘンの指揮官が、自身の選択肢を検討するために腰を据える時期について、明確なスケジュールが浮上している。『デイリー・メール』紙の報道によると、グアルディオラ監督は日曜日のアーセナルとのカラバオ・カップ決勝戦を終えた後、一息ついて自身の将来について決断を下す見通しだ。今度の代表戦期間中は、このような重大なキャリアの選択を行うために必要な、貴重な息抜きの時間となるだろう。
シティが、自らが掲げる極めて高い基準からすれば物足りない結果に終わりかねない今シーズンを挽回しようとしている中、このタイミングは極めて重要だ。プレミアリーグの王座は北ロンドンへ移る可能性が高まっているが、ウェンブリーでの勝利は、エティハドでの最終年を迎える前に、監督にとって待望のトロフィーと決断を下すための明確な判断材料をもたらすことになるだろう。
廃墟の中で記録を塗り替える
レアル・マドリード戦の結果は忘れたいものだったが、この一戦によりグアルディオラは欧州サッカーの歴史に自らの名をさらに深く刻むこととなった。第2戦を指揮したことで、グアルディオラはアレックス・ファーガソン卿を正式に抜き、チャンピオンズリーグ史上2位となる通算191試合の指揮を執った。同大会におけるカルロ・アンチェロッティの記録である218試合には、依然として及ばない。
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注目は国内のタイトル争いに移る
欧州での栄冠が絶たれた今、焦点は即座に国内タイトル獲得へと移る。 カラバオ・カップ決勝に加え、シティは4月にリヴァプールとの一戦を控えたFAカップ準々決勝という大一番に臨む。しかし、グアルディオラ監督は2試合の出場停止処分により、この一戦をベンチ外で迎えることになる。今後数週間は、シティの今シーズンの行方だけでなく、クラブ史上最高の監督が2027年に向けた最後の挑戦に十分な力を残しているかどうかを決定づけることになるだろう。
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