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ペップ・グアルディオラがイングランド代表監督に？ オアシスのノエル・ギャラガーは、マンチェスター・シティを去るグアルディオラが代表を率い、ワールドカップ制覇の夢を叶えると太鼓判を押している。
ペップは「スリー・ライオンズ」で成功できるか？
マンチェスター・シティがグアルディオラ監督の退任を発表し、10年で20冠を獲得した名将の次なる舞台に注目が集まる。オアシスのギャラガーは、友人のグアルディオラがイングランド代表を率いる可能性を示唆した。
親友のギャラガーはtalkSPORTに語った。「彼をよく知っている者として、ワールドカップ後にどこかのチームを率いるだろう。それが彼の原動力になる。ワールドカップは彼がまだ手にしていない唯一のタイトルだ。彼はサッカー界で成し遂げられることはすべて成し遂げ、サッカーそのものと人々の見方を変えた。 ワールドカップを掲げる姿も、イングランド代表やオランダ代表、あるいはビッグ6を率いる姿も想像できる。彼がサッカー界を去ることはあり得ない」
- AFP
エティハドの天才が去った後
シティでは体制移行が始まり、エンツォ・マレスカが恩師の空白を埋めると見込まれている。グアルディオラはシティ・フットボール・グループのグローバル・アンバサダーに就く。しかしギャラガーは、タイトルが約束されていた時代は終わり、再出発が必要だと警鐘を鳴らす。
「後任を考えるのはやめろ。もう終わりだ」とギャラガーは認めた。「ペップ（グアルディオラ）時代のように毎シーズンほぼ100％の確率でタイトルを獲得できる時代は終わった。忘れてリセットしよう。今はカルドゥーン・アル・ムバラクがクラブで最も重要であり、我々は再出発しなければならない。 グアルディオラのような人物にはもう二度と会えないだろう。これはマンチェスター・シティのファンだけでなく、プレミアリーグ全体にとっても悲しい日だ。彼は観客を惹きつけるスーパースターだった。」
トーマス・トゥヘルへのプレッシャー
ギャラガーのイングランド代表監督に関する発言は、チーム内緊張が高まる中で出た。現監督トゥヘルは北米大会前から批判を受けている。元ワトフォードFWディーニーは「ワールドカップで優勝できなければ解任すべき」と警告した。
フィル・フォーデンやコール・パーマーなどのスターを招集しなかったことで、彼の長期的な去就にも憶測が飛んでいる。もし「スリー・ライオンズ」が結果を出せなければ、FAは後任探しを迫られるだろう。そのとき、現代サッカー史上最も成功した監督が、次の挑戦を求めてフリーになる。
- AFP
イングランドのサッカーを変えた遺産
グアルディオラの今後がどうであれ、イングランドサッカー界への影響は計り知れない。マンチェスターでの日々を振り返り、彼は最近、この街の勤勉な精神に共感を示した。「この街は労働で築かれた。レンガの色にも表れている。朝早くから夜遅くまで働き続けた人々によって」。 工場、パンクハースト家、労働組合、音楽……産業革命が世界を変えたように、私もチームもこの街を理解した」
ギャラガーは、たとえ代表監督になっても、グアルディオラが今後もシティの指針であってほしいと語る。 「彼がマンチェスター・シティ・フットボール・グループの傘下に残るという噂もある。そうなれば素晴らしいことだ」と彼は付け加えた。「彼の知見を失うことになれば最悪だと思う。願わくば、彼が我々のヨハン・クライフになってくれることを期待している。クライフが彼を見出したように、権力者たちが彼の知恵を借りる必要が生じた時、ペップがそこにいてくれることを願っている」