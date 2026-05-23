グアルディオラの今後がどうであれ、イングランドサッカー界への影響は計り知れない。マンチェスターでの日々を振り返り、彼は最近、この街の勤勉な精神に共感を示した。「この街は労働で築かれた。レンガの色にも表れている。朝早くから夜遅くまで働き続けた人々によって」。 工場、パンクハースト家、労働組合、音楽……産業革命が世界を変えたように、私もチームもこの街を理解した」

ギャラガーは、たとえ代表監督になっても、グアルディオラが今後もシティの指針であってほしいと語る。 「彼がマンチェスター・シティ・フットボール・グループの傘下に残るという噂もある。そうなれば素晴らしいことだ」と彼は付け加えた。「彼の知見を失うことになれば最悪だと思う。願わくば、彼が我々のヨハン・クライフになってくれることを期待している。クライフが彼を見出したように、権力者たちが彼の知恵を借りる必要が生じた時、ペップがそこにいてくれることを願っている」