ペップ・グアルディオラがイタリア代表新監督に？期限が浮上。マンチーニはマラゴに説明を求める。

イタリアの未来を決める重要な数日間だ。ペップ・グアルディオラは火曜日の連盟理事会までに、マルディーニとレオナルドからの提案に答える。週末、二人はバルセロナでイタリアサッカーを改革する計画を説明した。 マンチェスター・シティで10年の栄光を収め退任したカタルーニャ出身の指揮官は、就任の可否に関わらず第一候補だ。もし受諾しても、理由は金ではない。イタリア連盟は2030年までの契約のため例外的に予算を超過し、手取り500万ユーロを提示している。 ピルロやマンチーニに提示された額の2倍以上だが、彼らの方が現実的な候補だ。それでも現時点では、マラゴが狙う“大物”獲得の夢が優先され、彼らはあくまで第2候補にとどまる。