イタリアの未来を決める重要な数日間だ。ペップ・グアルディオラは火曜日の連盟理事会までに、マルディーニとレオナルドからの提案に答える。週末、二人はバルセロナでイタリアサッカーを改革する計画を説明した。 マンチェスター・シティで10年の栄光を収め退任したカタルーニャ出身の指揮官は、就任の可否に関わらず第一候補だ。もし受諾しても、理由は金ではない。イタリア連盟は2030年までの契約のため例外的に予算を超過し、手取り500万ユーロを提示している。 ピルロやマンチーニに提示された額の2倍以上だが、彼らの方が現実的な候補だ。それでも現時点では、マラゴが狙う“大物”獲得の夢が優先され、彼らはあくまで第2候補にとどまる。
翻訳者：
ペップ・グアルディオラがイタリア代表新監督に？期限が浮上。マンチーニはマラゴに説明を求める。
マンチーニが説明を求める
マラゴはグアルディオラを代表監督に起用したいが、友人マンチーニは落胆している。『レプッブリカ』紙によると、2人は「コッパ・カノッティエリ」60歳以上部門決勝でほとんど会話しなかった。マンチーニは「代表監督の打診は受けていない」と語り、試合後にロッカールームでマラゴに説明を求めた。 本日13時からのセリエA総会でマラゴ、マルディーニ、レオナルドが登壇し新体制を説明するが、新監督決定は今日ではない。
マルディーニはコンテを望んでいない
『レプッブリカ』紙によると、セリエAクラブ代表はアントニオ・コンテ氏の再浮上を模索している。コンテ氏は「打診を受けていない」と否定。しかし、この案は費用が高く、スポンサー頼みでマルディーニ氏の反発が予想される。元ミラン幹部マルディーニ氏の構想にはコンテ氏の名前はない。最有力はグアルディオラ氏、次点がピルロ氏、続いてマンチーニ氏。 新監督は7月28日までに正式決定の見込みで、9月25日のイタリア対ベルギー戦まで残り2か月を切った。
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