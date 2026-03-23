ペップ、まだ辞めないで！マンチェスター・シティの最新のプロジェクトはようやく軌道に乗り始めたばかりだし、グアルディオラはこれをどこまで高められるか見届ける必要がある

たとえカラバオ・カップが、シティが毎年獲得を目指しているトロフィーの中で4番目に重要なものであったとしても、この勝利は、グアルディオラが「イングランドで、いやヨーロッパでも最高」と断言したチームを相手に、圧倒的な強さを見せつけたものであり、その意味は計り知れない。

今シーズン終了までの間に何が起ころうとも、シティは依然として優勝争いでアーセナルを追いかける希望を持ち、FAカップ制覇の可能性も十分にあるが、グアルディオラにとって、あの瞬間はいつまでも心に残るだろう。 彼は、かつての教え子であるミケル・アルテタを出し抜いたこと、そして17歳の時にグアルディオラが初めてトップチームのトレーニングに招き入れた、シティの地元出身のファンであるニコ・オライリーが、わずか4分の間にアーセナルを沈めたことを、懐かしく思い出すだろう。

契約満了の1年前となる今シーズン終了時に、グアルディオラが誇り高く退任するにふさわしい理由だと主張する者もいるだろう。多くの人が彼にそうすることを期待している。しかし、この若く、まったく新しいチームが一体何ができるのかを目の当たりにした今、グアルディオラは残留し、彼らをどこまで導けるかを見届けるべきだ……



