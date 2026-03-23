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Richard Martin

翻訳者：

ペップ、まだ辞めないで！マンチェスター・シティの最新のプロジェクトはようやく軌道に乗り始めたばかりだし、グアルディオラはこれをどこまで高められるか見届ける必要がある

マンチェスター・シティがリーグカップ決勝でアーセナルに勝利したのは、ペップ・グアルディオラ体制の黄金時代の幕開けを告げるものだった。そして今週日曜日、ウェンブリーで行われたガンナーズ戦での勝利により、同大会史上最多となる5度目の優勝を果たしたことは、イングランドサッカー界で圧倒的な存在感を示してきたこのカタルーニャ人監督の10年間を締めくくるにふさわしい結末となった。

たとえカラバオ・カップが、シティが毎年獲得を目指しているトロフィーの中で4番目に重要なものであったとしても、この勝利は、グアルディオラが「イングランドで、いやヨーロッパでも最高」と断言したチームを相手に、圧倒的な強さを見せつけたものであり、その意味は計り知れない。

今シーズン終了までの間に何が起ころうとも、シティは依然として優勝争いでアーセナルを追いかける希望を持ち、FAカップ制覇の可能性も十分にあるが、グアルディオラにとって、あの瞬間はいつまでも心に残るだろう。 彼は、かつての教え子であるミケル・アルテタを出し抜いたこと、そして17歳の時にグアルディオラが初めてトップチームのトレーニングに招き入れた、シティの地元出身のファンであるニコ・オライリーが、わずか4分の間にアーセナルを沈めたことを、懐かしく思い出すだろう。

契約満了の1年前となる今シーズン終了時に、グアルディオラが誇り高く退任するにふさわしい理由だと主張する者もいるだろう。多くの人が彼にそうすることを期待している。しかし、この若く、まったく新しいチームが一体何ができるのかを目の当たりにした今、グアルディオラは残留し、彼らをどこまで導けるかを見届けるべきだ……


  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    2018年よりも大きな偉業

    グアルディオラ監督は、日曜日の勝利と、2018年にアーセン・ベンゲル率いるアーセナルを3-0で圧倒した試合との類似点を即座に指摘した。彼は次のように語った。「10年前、ここでアーセナルと対戦した最初のカラバオ・カップの試合のようだ。 ジェームズ［トラフォード］にとっては初の決勝戦だし、マテウス［ヌネス］は加入したばかり、［アブドゥコディル］・フサノフはここに来てまだ1年、ニコ［オライリー］は初年度から印象に残る活躍を見せてくれたし、アントワーヌ［セメニョ］も彼にとって初の決勝戦だ。」

    しかし、この2つの決勝戦には背景に多くの違いがあった。2018年、シティはすでに初のプレミアリーグ優勝と記録的な100ポイント獲得に向けて順調に進んでいた一方、アーセナルはアーセン・ヴェンゲル時代の終焉を迎えようとしていた。5日後にプレミアリーグで両チームが再戦した際、エミレーツ・スタジアムには多くの空席が目立ち、ファンの感情は最悪の状態にあった。

    現在、アーセナルはリーグ優勝へ向けて順調に進んでいる。シティに1試合多く消化しているものの9ポイントのリードを保っており、FAカップのベスト8進出に加え、チャンピオンズリーグの準々決勝進出も視野に入っている。


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  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    驚異的な成果

    「シティは、いわゆる『グアルディオラ時代』の終焉を迎えつつあるように見えた。この決勝戦に至るまでの5試合では、ノッティンガム・フォレストやウェストハムと引き分け、レアル・マドリードに連敗してチャンピオンズリーグから敗退していたのだ。

    「勝利に賭ける者は誰もいなかった。私自身もだ」とグアルディオラは付け加えた。「アーセナルは現時点で間違いなく最強だ。今日は本当に厳しい試練だった。選手たちに『今日こそ、最強のチームを相手に我々の実力がどこまであるか、我々が何者なのかを確かめる時だ』と伝えた。」

    そのレベルがいかに高いかを示した今、グアルディオラがこの段階でチームを去るなどあり得ない話だ。日曜日の試合は、強豪相手としては今季シティ最高のパフォーマンスだったとはいえ、今シーズン初の大きな成果というわけではない。

    彼らはリヴァプールをホームとアウェイの両方で破ったが、これは1937年以来、1シーズンで初めてのことだ。9月のエミレーツ・スタジアムでの一戦では、ガブリエル・マルティネッリの終了間際の同点ゴールがなければ勝利していたはずだった。ホームではマンチェスター・ユナイテッドを粉砕し、オールド・トラッフォードでは敗れたものの、センターバックの負傷による戦力不足に悩まされていた上、別の日であればディオゴ・ダロットが退場処分を受けていた可能性もあった。


  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    マドリードでの失敗を挽回する

    彼らはベルナベウで勝利を収めた。とはいえ、今月初めに同スタジアムで0-3と敗れた後では、誰もその試合を覚えていないだろうリーグ戦の試合ではあるが。

    スペインの首都での大敗は、グアルディオラのエゴが仇となった一例として振り返られることになるだろう。8万人のマドリードのファンに「我々がここにいる」と実感させたいという彼の願望が、完全に裏目に出たからだ。

    しかし、もし彼があと1年、あるいはそれ以上残留すれば、グアルディオラはその記憶を過去のものとし、シティでの10回の挑戦で1回しか優勝できていないチャンピオンズリーグの成績を向上させようと試みることができるだろう。

    グアルディオラが留まるもう一つの動機は、このチームがまだ過渡期にあるということだ。アーセナル戦でみせたようなパフォーマンスは、彼らの旅の始まりに過ぎないかもしれない。


  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    変動の激しいチーム

    2024年5月にシティがプレミアリーグのタイトルを獲得して以来、11人の選手が入れ替わった。ジャック・グリーリッシュ、ケヴィン・デ・ブライネ、カイル・ウォーカーといった常勝メンバーやベテラン選手のうち10人がチームを去り、一方で12人の新戦力が加入した。

    2025年1月のシティの補強は慌ただしく、やや焦りを感じさせるものであったが、最近の移籍市場での動きは賢明なものとなっている。

    マーク・ゲヒとアントワーヌ・セメニョは、シティ加入前からプレミアリーグ屈指の選手であり、加入後は見事にチームに溶け込んでいる。実際、ゲヒはカップ戦出場資格の問題で決勝戦を欠場せざるを得ず、クラブでの初タイトル獲得まではもう少し待たなければならない。

    2025年1月の新戦力ラッシュの中で最も成功した補強であるクサノフは、そのスピードと粘り強さから、急速にシティファンのアイドルとなりつつある。

    さらなる変化が目前に迫っている。キャプテンのベルナルド・シルバの契約が6月に満了するほか、2026年にグアルディオラ監督と共に加入したジョン・ストーンズも契約満了を迎えるからだ。過去3シーズンの大半を怪我に悩まされてきたストーンズは、事実上すでにゲヒとクサノフにその座を譲っており、左サイドバックからセンターバックへ戻ったヨスコ・グヴァルディオルが、将来的な穴をさらに埋めることになる。

    今シーズン、決定的な場面で驚異的なパフォーマンスを見せ、批判を覆してきたシルバが近々残す空白を埋めることは、はるかに困難だろう。しかし、イルカイ・ギュンドアンやデ・ブライネの放出といった難しい決断を下し、自らチーム刷新という厄介なプロセスを始めているグアルディオラが、本当にその仕事を他人に任せたいと思うだろうか？

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    彼は中毒者だ

    日曜日のグアルディオラの喜びの表現は、実に本能的だった。彼は広告看板を蹴り、イエローカードを受けたが、全く反省の色を見せず、「もう一枚イエローカードを出してもいい。それでも祝うつもりだ。僕は人工知能なんかじゃない。人間なんだから、祝いたいんだ」と叫んだ。

    そしてそれは、彼がサッカー界でこれほど多くのタイトルを勝ち取ってきたにもかかわらず、特にチームが素晴らしいプレーを見せた時には、依然としてトップレベルの試合に勝利することに大きな高揚感を覚えていることを示していた。

    グアルディオラは、トロフィーを獲得することに夢中であることを決して隠そうとはしない。2021年にプレミアリーグのタイトルを奪還した後、彼はこう語った。「これは本当に中毒性があるし、最高だ。中毒性があるんだから、それを手に入れた後、なぜやめる必要がある？なぜさらに上を目指し、再びそれを成し遂げようとしないのか？

    「『もう十分だ』と感じ、喜びがなくなったら、それは別れの時だ。だが、選手たちがまだ続けたいと望むなら、我々は続けていく」

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    それでも彼はまだ一服していない

    昨年、成績面ではキャリア最悪のシーズンを終えたグアルディオラは、それがいかに私生活にまで影響を及ぼしたかを詳しく語った。

    「試合に勝てない時は、苦しみたいんだ」と彼はロイター通信に語った。「気分が悪くなりたい。眠れなくなるくらいだ。状況が悪化した時、それが自分に影響を与えるようにしたい……そうしたいんだ！ 腹が立つ……食事の味も悪くなる……

    「その（怒りの）感情を感じなければならないから、あまり食べる必要はない。そうでなければ、何の意味があるだろうか？勝つことも負けることも……我々は、様々な経験や気分を味わうためにこの世に生きているのだ。」

    グアルディオラの結婚生活は、サッカーへの没頭が原因の一つとなって破綻した。彼は休暇が取れるたびにバルセロナに戻り、今シーズンは時折記者会見を欠席している。

    しかし、子供たちが成長し、長女のマリアがウェンブリーでそうだったように、仕事中の彼に会いに来られるようになった今、自宅には以前のような魅力がなくなっている。

    マンチェスターにいる時、彼は自分の「芸術」に全身全霊を捧げている。彼は最新の傑作への取り組みを始めたばかりだ。それなのに、なぜ今、去ろうとするのだろうか？


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