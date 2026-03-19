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ペップの後任は？グアルディオラの去就をめぐる憶測が続く中、ジローナの監督はマンチェスター・シティの指揮官就任に「準備はできている」と断言
シティ・フットボール・グループの期待の新星
ミシェルは、エティハド・スタジアムでグアルディオラの後任となる最有力な内部候補として浮上している。ジローナをスペイン2部リーグからチャンピオンズリーグへと導いたこの50歳の指揮官は、シティ・フットボール・グループ（CFG）の世界的なクラブネットワークの中で、最も際立った実績を残している。
CFGの哲学を深く理解している彼は、このイングランドの強豪クラブにとって戦術面でも完璧にフィットする存在だ。ミシェルはすでにシティの若手育成において重要な役割を果たしており、最近ではアルゼンチンの新星クラウディオ・エチェベリの指導にも携わり、マンチェスターの首脳陣との絆をさらに強めている。
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ミシェル、マンチェスター・シティ移籍の噂を歓迎
このスペイン人選手は、最近のメディア出演において、自身の将来について驚くほど率直に語った。『Estadio Deportivo』誌が報じた『La Otra Grada』でのインタビューで、ミチェルは欧州サッカーの最高峰で自分の実力を試したいという野心を隠そうとはしなかった。
「準備はできている。どのチームでも指揮を執れる自信がある。マンチェスター・シティ側が同じように考えているかは分からない。もちろん、環境は異なるが、私には適応する能力があるし、挑戦してみたい」と、トリブナ紙が伝えた通り、彼は語った。
グアルディオラの去就が依然として鍵となる
グアルディオラ監督の長期的な去就をめぐる憶測が収まる気配を見せない中、ミシェル氏のこの発言のタイミングは特に意味深い。シティは最近のチャンピオンズリーグ敗退を受けて過渡期を迎えており、クラブは数年かけて練られてきた後継計画を、まもなく実行に移さざるを得なくなるかもしれない。
ミチェルはレアル・マドリードの監督職についても言及し、クラブのレジェンドであるラウルを「ロス・ブランコス」の将来の候補として支持したが、人々の関心を最も引いているのは、彼がシティの指揮官としての準備が整っているという点だ。激しいプレッシャー下でも活躍し、限られた予算の中で結果を出せることを証明したこのスペイン人監督は、グアルディオラ時代が最終的に幕を閉じる際、候補リストの最上位に名を連ねることを確実なものにした。
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次は何が待っているのでしょうか？
ミシェルは自身の将来を決める前に、まずジローナでシーズンを力強く締めくくることに全力を注ぐことになるだろう。現在、ブランキベルメルスは28試合で勝ち点34を獲得し、ラ・リーガで12位につけている。上位5チームとは10ポイント差がついている。チームは先週末のアスレティック・ビルバオ戦での3-0の勝利で得た勢いを維持し、土曜日に控えるオサスナ戦に臨む。
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