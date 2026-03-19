ペップの後任は？グアルディオラの去就をめぐる憶測が続く中、ジローナの監督はマンチェスター・シティの指揮官就任に「準備はできている」と断言

ミシェルは、エティハド・スタジアムでグアルディオラの後任となる最有力な内部候補として浮上している。ジローナをスペイン2部リーグからチャンピオンズリーグへと導いたこの50歳の指揮官は、シティ・フットボール・グループ（CFG）の世界的なクラブネットワークの中で、最も際立った実績を残している。

CFGの哲学を深く理解している彼は、このイングランドの強豪クラブにとって戦術面でも完璧にフィットする存在だ。ミシェルはすでにシティの若手育成において重要な役割を果たしており、最近ではアルゼンチンの新星クラウディオ・エチェベリの指導にも携わり、マンチェスターの首脳陣との絆をさらに強めている。