「ペップこそが適任だ」――レオナルド・ボヌッチは、イタリア代表の「抜本的な変革」を率いるグアルディオラを支持している。

ボヌッチは、イタリア代表の低迷打破のため、グアルディオラを「抜本的改革」の指導者として招聘する大胆な構想を提示した。ローレウス・ワールド・スポーツ・アワードでのスピーチで、元ユヴェントス主将は、マンチェスター・シティ監督の戦術眼がイタリア代表を再建すると語った。

イタリア代表は3大会連続でW杯出場を逃しており、ユーロ2020優勝後も安定感を欠いている。4度の世界王者は、新監督の下でチーム再構築を急ぐ。