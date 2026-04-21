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「ペップこそが適任だ」――レオナルド・ボヌッチは、イタリア代表の「抜本的な変革」を率いるグアルディオラを支持している。
ボヌッチがアズーリの刷新を訴える
ボヌッチは、イタリア代表の低迷打破のため、グアルディオラを「抜本的改革」の指導者として招聘する大胆な構想を提示した。ローレウス・ワールド・スポーツ・アワードでのスピーチで、元ユヴェントス主将は、マンチェスター・シティ監督の戦術眼がイタリア代表を再建すると語った。
イタリア代表は3大会連続でW杯出場を逃しており、ユーロ2020優勝後も安定感を欠いている。4度の世界王者は、新監督の下でチーム再構築を急ぐ。
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守備の基盤は再構築が必要だ
ボヌッチは、代表チームの抱える問題は根深く、体制を根本から改める必要があると考える。再建は、かつて世界最高水準だった守備陣から始めるべきだ。
「守備から始め、イタリアサッカーを根本的に再構築する必要がある」と『フット・メルカート』の取材に語った。「世界中の尊敬を取り戻し、かつての世界王者に返り咲くため、この状況に正面から立ち向かう勇気が不可欠だ」
- AFP
グアルディオラ監督就任への期待
ボヌッチは、グアルディオラの哲学がイタリアに必要だと確信している。同監督の育成実績が若手の成長を加速させると主張する。
「才能ある若手がいる。成長には時間が必要だ」とボヌッチは語る。「時間だけが特効薬だ。改革が必要なら、ペップが最適任者だ。難しいが、夢は見られる」
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次世代には忍耐が必要だ
ボヌッチは、名監督の招聘より、イタリア国民と協会が若手選手に忍耐強くあることが重要だと強調した。2024年に現役を引退した元DFとして、イタリア代表の重圧と期待を知っている。だが、グアルディオラが監督でも、今夏のワールドカップではアズーリは観客だ。