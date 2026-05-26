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「ペップがいなくても大丈夫！」エルリング・ハーランドはマンチェスター・シティでの「最大のタイトル」獲得を目標に掲げる。一方、グアルディオラはエティハド・スタジアムでの輝かしい10年間の指揮に幕を下ろす。
勝利への意識を維持する
マンチェスター・シティは、クラブ史上最も成功した監督との別れを迎え、転換期に差し掛かっている。グアルディオラの退任で20のタイトルを獲得した黄金時代は幕を閉じたが、ハーランドは監督不在でもチームレベルを落とさない決意だ。
FAカップとカラバオカップを制しながらもリーグ優勝を逃した今季を「浮き沈みの激しいシーズン」と振り返った。
そして彼はこう続けた。「正直、厳しいシーズンだった。それでも私たちは前へ進み、獲れる限りのタイトルを獲りに行く。それが私たち全員が欲しいものだからだ。」
- AFP
王者にとっての三重の打撃
今夏、エティハド・スタジアムを去るのはグアルディオラだけではない。クラブは、キャプテンのベルナルド・シルバと守備の要ジョン・ストーンズの退団にも備えている。
ハーランドはすぐにこの2人に敬意を表し、自分がチームに溶け込む上で彼らがどれほど貢献してくれたかを認めた。「もちろん、ベルナルドやジョンと4シーズンも一緒にプレーできたことは喜びでした」とハーランドは付け加えた。「そしてもちろんペップも。私たちは一緒にたくさんのトロフィーを勝ち取りました。正直にそう言っておきましょう。 ベルナルドやジョンとプレーできて本当に幸せだ。彼らは素晴らしい選手だが、それ以上に、心から素晴らしい人間だからね。」
エティハドのレジェンドたちに敬意を表して
多くの選手がチームを去り、シティの黄金期が終わると心配する声もある。しかしハーランドは、これまでの成果を称えつつ未来を見据える好機だと語る。
去るチームメイトへの敬意を示し、彼はこう語った。「ペップを含め、素晴らしい旅だった。皆で喜び、誇りに思おう。彼らがいなくても、私たちは前へ進む。」
「彼らがいなくても戦わなければならない。今は称え、感謝しよう。彼らはクラブのレジェンドだ。心から素晴らしい選手であり、人間だ。一緒にプレーでき、光栄だ。」
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シティで新たな章が始まる
グアルディオラ、シルバ、ストーンズの退団で一つの時代は幕を閉じた。それでもハーランドの言葉からは、チームがすでに未来を見据えていることが分かる。長年の指揮官を失っても、このノルウェー人ストライカーがゴールとタイトルを追い求める姿勢は、いまだにシティの核である。クラブの課題は、その闘志を次の支配の時代へどうつなげるかだ。