「ペップがいなくても大丈夫！」エルリング・ハーランドはマンチェスター・シティでの「最大のタイトル」獲得を目標に掲げる。一方、グアルディオラはエティハド・スタジアムでの輝かしい10年間の指揮に幕を下ろす。

マンチェスター・シティは、クラブ史上最も成功した監督との別れを迎え、転換期に差し掛かっている。グアルディオラの退任で20のタイトルを獲得した黄金時代は幕を閉じたが、ハーランドは監督不在でもチームレベルを落とさない決意だ。

FAカップとカラバオカップを制しながらもリーグ優勝を逃した今季を「浮き沈みの激しいシーズン」と振り返った。

そして彼はこう続けた。「正直、厳しいシーズンだった。それでも私たちは前へ進み、獲れる限りのタイトルを獲りに行く。それが私たち全員が欲しいものだからだ。」