ペターニャの復活：SPAL時代と同様に、彼のゴールがモンツァのセリエA昇格に向けた最大の武器となっている

アンドレア・ペターニャが帰ってきた。今、その復活は誰の目にも明らかだ。

ピッチ上でのパフォーマンスが最低レベルに落ち込み、ピッチ外でも問題を抱えた悪夢のような1年を経て、1995年生まれのこのセンターフォワードは、モンツァで絶好調の時期を迎えている。

ゴールを量産し、ブリアンツォーリ（モンツァの愛称）を最大の目標へと導いている。それは、セリエBでの1年間の「煉獄」を経て、即座にセリエAへ復帰することだ。