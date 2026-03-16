ペターニャの復活：SPAL時代と同様に、彼のゴールがモンツァのセリエA昇格に向けた最大の武器となっている

アンドレア・ペターニャが帰ってきた。今、その復活は誰の目にも明らかだ。
ピッチ上でのパフォーマンスが最低レベルに落ち込み、ピッチ外でも問題を抱えた悪夢のような1年を経て、1995年生まれのこのセンターフォワードは、モンツァで絶好調の時期を迎えている。
ゴールを量産し、ブリアンツォーリ（モンツァの愛称）を最大の目標へと導いている。それは、セリエBでの1年間の「煉獄」を経て、即座にセリエAへ復帰することだ。
息子の病気とパートナーとの別れ：ペターニャが語る
アンドレア・ペターニャが帰ってきた。今、その復活は誰の目にも明らかだ。
ピッチ上でのパフォーマンスが最低レベルに落ち込み、ピッチ外でも問題を抱えた悪夢のような1年を経て、1995年生まれのこのセンターフォワードは、モンツァで絶好調の時期を迎えている。
ゴールを量産し、ブリアンツォーリ（モンツァの愛称）を最大の目標へと導いている。それは、セリエBでの1年間の「煉獄」を経て、即座にセリエAへ復帰することだ。
息子の病気とパートナーとの別れ：ペターニャが語る
ペターニャがまたも得点を挙げた。いや、もはや止まることを知らない。
パレルモとのビッグマッチで、1995年生まれの彼は18分に試合の均衡を破るゴールを決め、パオロ・ビアンコ監督率いるチームが挙げた3得点のうちの1点目を記録した。
「3」という数字は繰り返し登場する。というのも、ペターニャにとっては3試合連続の得点だからだ。彼はこれに先立ち、チェゼーナ戦（0-3としたゴール）での勝利や、スペツィア戦（ブリアンツォーレが先制したゴール）での敗戦でも得点を挙げていた。スペツィア戦は、アンドレア・カルボーニの退場により、わずか34分で終了した試合だった。
3試合連続ゴール。これは、キャリアでかつてないことだった2024/25シーズンを無得点で終えた後、再起を図るための最高の答えとなった。そして、ペターニャが久しく見せていなかった活躍ぶりだ。正確には、6年以上ぶりのことだ。
実際、この30歳のセンターフォワードが3試合連続で得点を挙げたのは、2020年2月下旬から3月上旬までさかのぼらなければならない。当時、彼はSPALのユニフォームを身にまとい、レッチェ、ユヴェントス、パルマ戦で3試合連続ゴールを決めていた。
そして、あのシーズンがどう終わったかは、彼に賭けていた多くのファンタジーサッカーのオーナーたちも覚えているだろう。セリエAで12ゴールを記録したのだ。
ペターニャにとって、この数字は決して手の届かないものではない。2025/26シーズン、彼はすでに19試合に出場し、7ゴールを挙げている。
しかし、大きな違いがある。SPAL時代には不動のレギュラーだったが、現在はポジション争いを繰り広げており、モンツァでの出場は保証されていない。だからこそ、彼は驚異的な平均記録を誇っている。わずか605分の出場時間で7ゴールを挙げ、実質的に86分に1ゴールのペースだ。
1月にパトリック・クトローネが加入したことで、フォワード陣の競争は激化したが、同時にペターニャには、セリエBにおいて最高レベルの攻撃コンビを組むパートナーが与えられた。 ともにミランのユース出身である二人の相性は急速に高まり、昇格を目指すモンツァにとってさらなる武器となり得る。昇格争いは、必然的に直接対決の結果にも左右されるからだ。
パレルモ戦は勝利で幕を閉じ、次の勝利も間近だ。次節、モンツァはレッジャーナをアウェイで迎える（第31節、3月17日火曜日20時）。その後、U-Powerスタジアムで、現在ビアンコ監督率いるチームを1ポイント差で上回り首位に立つヴェネツィアを迎え撃つ。
攻勢の準備は万端だ。絶好調のペターニャが、ゴールを量産してモンツァを牽引する態勢が整っている。