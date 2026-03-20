ロレンツォ・インシーニェの独壇場。昨日も今日も変わらない。1991年生まれのこのFWは、2011-12シーズンにイモビレやヴェラッティと共にズデネク・ゼマン監督率いるチームでセリエA昇格を果たした功績を経て、昨年1月にフリー移籍でペスカーラに復帰した。当時は駆け出しの若き選手だったが、34歳となった今もその実力は衰えていない。 あのタッチ、まさにそれだ。カナダのトロントとの契約を解消したインシーニェはイタリアに戻り、パルマやラツィオと接触した後、セリエBのペスカーラとの契約を決断した。
Dazn
翻訳者：
ペスカーラでのインシーニェの活躍はどうか：セリエB残留をかけてゴールとアシストを量産中
インシーニェのペスカーラでの成績
セリエBで最下位に沈むペスカーラだが、ロレンツォの活躍もあり、巻き返しを図っている。白と紺のユニフォームを着て10試合（うち4試合は先発）に出場したインシーニェは、3ゴール2アシストを記録し、2試合に1回の割合で決定的な役割を果たしている。 おそらく最も重要なゴールは、復帰後初となるパレルモ戦での得点だろう。セリエA昇格を争うチームの一つを相手に、最終的な勝利を決定づける決定的なゴールとなった。かつてペスカーラが降格回避のために（ほぼ）不可能な偉業を必要としていたのに対し、今やインシーニェに牽引され、トンネルの出口に小さな希望の光が見え始めている。
インシーニェはペスカーラでいくら稼いでいるのか
契約期間は6ヶ月で、来年の6月に満了となるが、契約にはセリエB残留を果たした場合、選手側に更新の権利が与えられる条項も盛り込まれている。14年前と同じように背番号11を背負い、年俸は30万ユーロ。ペスカーラのサポーターたちに再び夢を与えるという意欲に燃えている。 インシーニェの加入は、順位表では依然として最下位という厳しい状況にあるものの、チームに新たな戦力が加わったことで、クラブ周辺に大きな熱気をもたらしている。
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