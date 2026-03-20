ペスカーラでのインシーニェの活躍はどうか：セリエB残留をかけてゴールとアシストを量産中

セリエBで最下位に沈むペスカーラだが、ロレンツォの活躍もあり、巻き返しを図っている。白と紺のユニフォームを着て10試合（うち4試合は先発）に出場したインシーニェは、3ゴール2アシストを記録し、2試合に1回の割合で決定的な役割を果たしている。 おそらく最も重要なゴールは、復帰後初となるパレルモ戦での得点だろう。セリエA昇格を争うチームの一つを相手に、最終的な勝利を決定づける決定的なゴールとなった。かつてペスカーラが降格回避のために（ほぼ）不可能な偉業を必要としていたのに対し、今やインシーニェに牽引され、トンネルの出口に小さな希望の光が見え始めている。







