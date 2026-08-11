Getty
翻訳者：
ベン・ホワイト、アーセナルで「扉をたたいている」移籍への助言 プレミアリーグ優勝経験者に対し、ガナーズのレジェンドが「難しい」決断を促す
ホワイトは右SBとCBの両方でカバーを提供する
ホワイトは昨季、全公式戦で30試合に出場し、アーセナルでは通算190試合に出場しているが、2025-26シーズンは同じくフルバックのユリエン・ティンバーとともに負傷に苦しんだ。
全員が万全であれば、アーセナルは最終ライン右側でイングランド人の熱量よりもオランダ人のダイナミズムを優先することになる。センターバックのポジションに関しては、ウィリアム・サリバとガブリエウ・マガリャンイスが第一候補である。
ホワイトはアルテタの守備ユニット中央でもプレーできるが、複数のポジションでバックアップの選択肢となっている。そうした状況を踏まえると、定期的な出場機会に関して確約はない。
毎週プレーする必要があるキャリアの段階にあるだけに、イングランド代表として6試合に出場しているこの選手は、自身の選択肢を検討し始めるかもしれない。次のチャンスの窓は9月1日まで開かれている。
- Getty
ホワイトはアーセナルを離れる必要があるのか？
2021年に5000万ポンド（6700万ドル）でアーセナルに加入したホワイトについて、他クラブへの移籍が理にかなうかを問われたアーセナルのレジェンド、ディクソンは、BestBettingSitesとの提携でGOALにこう語った。「そうだね、時にはそのユーティリティーという評価が不利に働くこともある。彼のケガの状況も、監督にとって決して良くはない。
「彼がクラブ内でとても好かれているのは知っている。ほかの選手とは少し違う雰囲気を持っているけど、いい青年だし、チームにとってもプラスの存在だ。彼の立場で考えるなら、僕が本人なら今すぐにでも訴えかけるだろうね。とにかくプレーしたいはずだから。でも、ティンバーが健康なら、彼に出場機会はないだろう。
「僕なら移籍を求める。ただ、リーグ王者を去るのは難しいし、今はスカッドで戦う時代でもある。本人は『15試合出場して、ほとんどの週は途中出場でも、それで十分だ』と考えるかもしれない。僕なら移籍を求める。でも、人それぞれだからね」
ホワイトとティンバーにコンディション面の懸念
アルテタとイングランド王者にとって問題の一端となっているのは、ホワイトもティンバーも長期間にわたって継続してコンディションを維持できると当てにできないことであり、そのため明確なプランを立てるのが難しくなっている点だ。
現役時代にアーセナルでリーグ4度制覇を成し遂げたディクソンは、さらにこう付け加えた。「心配しなければならない。なぜなら、これまでの負傷歴が嘘をつくことはめったにないからだ。選手が筋肉系の細かなトラブルを絶えず抱えていた状態から、突然7シーズンも無傷で戦えるようになることはない。体がそれを決めるんだ。
「だから、そうだね、依然として少し脆さは残っている。アーセナルには穴を埋められる万能型のオプションがある。リッカルド・カラフィオーリがその役割をこなしてきたし、デクラン・ライスも無理をすればそこでプレーできる。ただ、デクランをセントラルMFから外したくはないだろう。今のところカバーはあるが、もしベン・ホワイトが去ることになれば、間違いなく後釜が必要になる」
- Getty
アーセナル、移籍期限前の補強を模索へ
アーセナルはこの夏、ブルーノ・ギマランイスとクリストス・ツォリスを迎え入れ、中盤と攻撃陣を強化した。さらにそのエリアでは動きが続く可能性があり、パリ・サンジェルマンのウインガー、ブラッドリー・バルコラにはイングランド移籍の憶測が浮上している一方、ブラジル人コンビのガブリエウ・ジェズスとガブリエウ・マルティネッリには退団説が出ている。
また、いずれかの段階で新たな右サイドバックを求める可能性もある。とりわけ、2028年まで契約を残すホワイトの売却で資金化する選択肢を行使するのであればなおさらだ。謎めいたドーセット出身の同選手は、新たなスタートと環境の変化を求めている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。