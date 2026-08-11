ホワイトは昨季、全公式戦で30試合に出場し、アーセナルでは通算190試合に出場しているが、2025-26シーズンは同じくフルバックのユリエン・ティンバーとともに負傷に苦しんだ。

全員が万全であれば、アーセナルは最終ライン右側でイングランド人の熱量よりもオランダ人のダイナミズムを優先することになる。センターバックのポジションに関しては、ウィリアム・サリバとガブリエウ・マガリャンイスが第一候補である。

ホワイトはアルテタの守備ユニット中央でもプレーできるが、複数のポジションでバックアップの選択肢となっている。そうした状況を踏まえると、定期的な出場機会に関して確約はない。

毎週プレーする必要があるキャリアの段階にあるだけに、イングランド代表として6試合に出場しているこの選手は、自身の選択肢を検討し始めるかもしれない。次のチャンスの窓は9月1日まで開かれている。