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ベン・ホワイトの退団が懸念される中、アーセナルはワールドカップで活躍した元マンチェスター・ユナイテッドのサイドバックの獲得を画策している。
アーセナル、守備陣再編へワン＝ビサカを狙う
TEAMTalkによると、アーセナルは守備陣補強のため市場を調査し、ウェストハムの右サイドバック、ワン＝ビサカを11人の候補に挙げている。クリスタル・パレスとマンチェスター・ユナイテッドで知られる28歳の彼は、クラブのチャンピオンシップ降格により移籍可能と見込まれる。
彼は最近、コンゴ民主共和国代表としてワールドカップに出場。ポルトガルやコロンビアと同居した厳しいグループを突破しベスト32に進んだが、イングランドに敗れた。
ミケル・アルテタ監督は、彼の優れた1対1の守備力を高く評価している。クラブは、ワン＝ビサカのプレースタイルがユリエン・ティンバーと補完し合い、プレミアリーグ屈指のウインガーを封じるオプションになると見込んでいる。
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ベン・ホワイトの負傷が、エミレーツでの将来を不透明にしている
ワン＝ビサカへの突然の注目は、ホワイトのエミレーツでの将来が不透明なためだ。イングランド代表DFは北ロンドンを離れることを検討しており、欧州の強豪やサウジ・プロリーグのクラブが注目している。しかし、コンディション不良が移籍交渉の障害となっている。
この負傷により彼はチャンピオンズリーグ決勝を欠場し、アーセナルはパリ・サンジェルマンに敗れた。また、このコンディション不良が理由でイングランド代表のワールドカップメンバーからも外れた。
広範な候補リストがアーセナルの野心を示している
スポーツディレクターのアンドレア・ベルタ氏が補強を主導し、ワン＝ビサカは候補の1人に過ぎない。TEAMTalkによると、アーセナルは代表経験豊富な選手から欧州の有望な若手まで幅広くスカウティングしてきた。
候補にはアストン・ヴィラのエズリ・コンサやバルセロナのジュール・クンデがいる。 さらにセルタ・ビーゴのオスカル・ミンゲサ、RBライプツィヒのルツハレル・ヘルトゥイダも候補に挙げている。将来を見据え、ローマのウェズリー、モナコのヴァンデルソン、スポルティングCPのイヴァン・フレスネダといった若手も注視している。アルテタ監督は昨季のプレミアリーグ制覇を受け、継続的に優勝争いできるチーム作りを狙う。
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ワン＝ビサカを巡る争奪戦が激化
「スパイダー」の愛称で知られるこの右サイドバックには、アーセナルだけでなくエバートンやトルコのフェネルバフチェも興味を示している。ウェストハムの降格で移籍金が下がると見込まれ、守備力に定評のある彼は各クラブにとって魅力的な選択肢だ。
アーセナル首脳陣は最終判断を保留しつつも、裏では綿密な調査を継続中。タイトル防衛とCLでの雪辱を期すベルタとアルテタにとって、右SBの確保は最優先課題だ。
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