ベン・ホワイトの退団が懸念される中、アーセナルはワールドカップで活躍した元マンチェスター・ユナイテッドのサイドバックの獲得を画策している。

TEAMTalkによると、アーセナルは守備陣補強のため市場を調査し、ウェストハムの右サイドバック、ワン＝ビサカを11人の候補に挙げている。クリスタル・パレスとマンチェスター・ユナイテッドで知られる28歳の彼は、クラブのチャンピオンシップ降格により移籍可能と見込まれる。

彼は最近、コンゴ民主共和国代表としてワールドカップに出場。ポルトガルやコロンビアと同居した厳しいグループを突破しベスト32に進んだが、イングランドに敗れた。

ミケル・アルテタ監督は、彼の優れた1対1の守備力を高く評価している。クラブは、ワン＝ビサカのプレースタイルがユリエン・ティンバーと補完し合い、プレミアリーグ屈指のウインガーを封じるオプションになると見込んでいる。







