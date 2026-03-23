ベン・ホワイトがイングランド代表に復帰！アーセナルのスター選手が、ハーヴェイ・バーンズと共に「スリー・ライオンズ」の代表メンバーに選出され、4年ぶりの代表デビューを果たす見込みだ

ホワイトの代表キャリアは波乱に満ちている。彼はユーロ2020と2022年ワールドカップの代表メンバーに選出されたものの、どちらの大会でも出場機会を得られなかった。28歳の彼は個人的な事情によりカタールを去ったが、ガレス・サウスゲート元監督は後日、元ブライトンのスター選手が代表選考の対象から外れるよう要請していたことを明かした。これには、スティーブ・ホランドアシスタントマネージャーとの不和があったとの憶測も流れていた。