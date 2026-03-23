Getty Images Sport
翻訳者：
ベン・ホワイトがイングランド代表に復帰！アーセナルのスター選手が、ハーヴェイ・バーンズと共に「スリー・ライオンズ」の代表メンバーに選出され、4年ぶりの代表デビューを果たす見込みだ
ホワイトが3月の親善試合に向けたイングランド代表メンバーに追加招集された
アーセナルのDFホワイトがバーンズと共にイングランド代表に招集された。トゥヘル監督は、エゼとクアンサが負傷したため、代わりの選手を指名せざるを得なかった。新たに招集された2人は、2026年に北米で開催されるワールドカップに向けたイングランド代表入りをアピールする機会を得ることになる。トゥヘル監督は、この2試合で控えの選手たちに起用する機会を与える方針だ。
- AFP
アーセナルのDF、代表復帰を果たす
ホワイトの代表キャリアは波乱に満ちている。彼はユーロ2020と2022年ワールドカップの代表メンバーに選出されたものの、どちらの大会でも出場機会を得られなかった。28歳の彼は個人的な事情によりカタールを去ったが、ガレス・サウスゲート元監督は後日、元ブライトンのスター選手が代表選考の対象から外れるよう要請していたことを明かした。これには、スティーブ・ホランドアシスタントマネージャーとの不和があったとの憶測も流れていた。