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ベンヤミン・シェシュコ、厄介な脛の負傷からの安堵を明かす マンチェスター・ユナイテッド復帰戦でチャンピオンズリーグ弾を記録して飾る
負傷悪夢の克服
シェシュコは、もどかしい離脱期間を経て、自身を悩ませてきた度重なるコンディション不良はついに過去のものになったと考えている。スロベニア代表の同選手は厄介なすねの問題に苦しめられ、デビューシーズンは短縮を余儀なくされ、プレシーズンの準備にも大きな支障が出ていた。しかし、チャンピオンズリーグで先発復帰を果たしてインパクトを残したことを受け、この若きFWは身体面でひとつの山を越えたという自信を深めている。
メディカルスタッフが回復に慎重なアプローチを取ったことを振り返り、シェシュコは再発を避けるためにも辛抱強い方針が不可欠だったと強調した。復帰がトップチームへの再合流まで遅れた理由について、同選手は次のように説明している。 「基本的には、悪化しないようにするためだった。これは少し厄介な問題だったからね。もし早く復帰しすぎれば、また出てくる可能性があるので、普段より少し長く時間が必要だった。だから、少し長く待ったのは素晴らしい判断だったと思うし、今は治っている。完璧な状態だよ。すねだった」
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後退の根本原因
その負傷は、単なる突発的な出来事ではなく、身体的な接触とプレミアリーグのハイインテンシティーな戦いが重なった結果だった。シェシュコは、この問題が前季終盤に生じたものだと明かしており、外部からの接触と自身の身体的負荷が重なったことで故障に至ったという。適応の難しさがあった中でも12得点を記録したシーズンの終わりとしては、厳しいものだった。
「昨季にキックを受けたけど、自分自身のオーバーロードも少しあった。だから、基本的にはそれが原因だった」と、23歳のFWは明かした。
オールド・トラフォードでの生活に慣れていくところだ
度重なる負傷に苦しみながらも、セスコは現在、マンチェスターで完全に落ち着き、これまで以上にサッカーを楽しめていると強調した。ドイツからイングランドへの移行は、どんな若いアスリートにとっても大きな一歩であり、このストライカーも、加入1年目は新たな経験と困難が次々と押し寄せる慌ただしい日々だったと認めた。2シーズン目を迎えた今は、ユナイテッドでのキャリア序盤の数カ月にはおそらく欠けていた、所属している実感を得ているという。
現在の心境について、セスコはこう語った。「ずっといい。特に昨シーズンよりね。国を変えた。すべてが僕にとって新しかった。今は本当に楽しめている感じだ。本当にここで幸せだよ。ここでの生活が大好きなんだ。完璧なチームメートがいる。本当に何ひとつ文句はないよ」
- AFP
マンチェスターへの忍耐強い道のり
シェシュコのオールド・トラッフォード行きは、もっと早く始まっていてもおかしくなかった。ユナイテッドは、彼が16歳の有望株だった頃からその動向を追っていたからだ。しかし、このFWと代理人は、欧州サッカーでより段階的にステップアップする道を選択。レッドブル・ザルツブルクからライプツィヒへ移籍し、最終的にプレミアリーグ行きを果たした。これは、世界最大級のクラブの1つを背負うことで生じる計り知れないプレッシャーに対応できる準備を整えるための、計算された決断だった。
「基本的には、僕たちがそう決めたタイミングだったということだと思う。重要だったからね。例えばオーストリアやスロベニアからマンチェスター・ユナイテッドへ直接行くのは、僕にとって少し大きすぎるステップになっていたはずだ。だから、もっともっと良くなるためにそうした段階が必要だった。そして、ついに僕はここにいる」と締めくくった。
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