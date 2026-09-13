シェシュコは、もどかしい離脱期間を経て、自身を悩ませてきた度重なるコンディション不良はついに過去のものになったと考えている。スロベニア代表の同選手は厄介なすねの問題に苦しめられ、デビューシーズンは短縮を余儀なくされ、プレシーズンの準備にも大きな支障が出ていた。しかし、チャンピオンズリーグで先発復帰を果たしてインパクトを残したことを受け、この若きFWは身体面でひとつの山を越えたという自信を深めている。

メディカルスタッフが回復に慎重なアプローチを取ったことを振り返り、シェシュコは再発を避けるためにも辛抱強い方針が不可欠だったと強調した。復帰がトップチームへの再合流まで遅れた理由について、同選手は次のように説明している。 「基本的には、悪化しないようにするためだった。これは少し厄介な問題だったからね。もし早く復帰しすぎれば、また出てくる可能性があるので、普段より少し長く時間が必要だった。だから、少し長く待ったのは素晴らしい判断だったと思うし、今は治っている。完璧な状態だよ。すねだった」