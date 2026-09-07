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ベンヤミン・シェシュコ、エヴァートン戦でのマンチェスター・ユナイテッドの「痛恨」の引き分けにも前向きな面に目を向ける
FWが得点を挙げて復帰
スロベニア人FWは、ヒル・ディキンソン・スタジアムで後半途中から投入されると、今季初ゴールを記録した。ルーク・ショーの正確なクロスに合わせた背番号30は、強烈なヘディングでジョーダン・ピックフォードを破り、88分にマンチェスター・ユナイテッドを2-1とリードさせた。しかし、96分にエインズリー・メイトランド＝ナイルズが圧巻のシュートを決め、勝ち点は分け合う形となった。
終盤の失速がFWに痛手となる
負傷からの復帰戦で貴重なゴールを決めたにもかかわらず、シェシュコは土壇場で勝ち点3をすべて失ったチームへの悔しさを隠せなかった。 MUTVに対し、シェシュコは「もちろん、とても失望している。勝利に本当にあと一歩まで迫っていたのに、結果は遠かった。あのような形で最後の1分に失点するのは、みんなにとってつらいことだ。なぜなら全員が試合に勝とうとして、すべてを出し切っていたからだ。ここにいる一人ひとりがそれを望んでいる。こういう場面で最後のシュートが勝敗を決めてしまうと、本当に苦しい」と語った。
回復に向けた段階的な取り組みには好材料が見えている
このゴールは、コンディション面の問題によってプレシーズン準備の大半に支障が出ていた23歳のストライカーにとって、歓迎すべき追い風となった。
自身のパフォーマンスとチームの戦いぶりから前向きな材料を見いだそうと、セスコは次のように付け加えた。「自分にとって、ゴールを決める時が一番の喜びだ。特にああいうクラブのためならなおさらだ。チームにゴールと勝ち点をもたらせるなら、それが最終的には自分の仕事だ。またチームに戻って、こうして再びすべての試合を経験できるのはうれしい。もちろん今日は勝ちたかったが、それは変えられない。
「今日の結果がベストではなかったとしても、すべてを前向きに受け止めることが本当に重要だ。試合を良い面から見て、改善しようと努め、次の試合に集中したい」
大陸の舞台が返答を待っている
ハル・シティ、イプスウィッチ・タウン、エバートン戦では途中出場していたシェシュコだが、試合勘がピークに近づく中で、今は先発フル出場を目標に据えている。マイケル・キャリック監督率いるチームは、国内での失望を早急に振り払い、週半ばの欧州での戦いへと意識を切り替えなければならない。ユナイテッドは木曜夜、チャンピオンズリーグの戦いをスタートさせるべく、オールド・トラッフォードにアゼルバイジャン王者サバフを迎える。
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