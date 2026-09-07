このゴールは、コンディション面の問題によってプレシーズン準備の大半に支障が出ていた23歳のストライカーにとって、歓迎すべき追い風となった。

自身のパフォーマンスとチームの戦いぶりから前向きな材料を見いだそうと、セスコは次のように付け加えた。「自分にとって、ゴールを決める時が一番の喜びだ。特にああいうクラブのためならなおさらだ。チームにゴールと勝ち点をもたらせるなら、それが最終的には自分の仕事だ。またチームに戻って、こうして再びすべての試合を経験できるのはうれしい。もちろん今日は勝ちたかったが、それは変えられない。

「今日の結果がベストではなかったとしても、すべてを前向きに受け止めることが本当に重要だ。試合を良い面から見て、改善しようと努め、次の試合に集中したい」