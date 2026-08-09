チャンピオンズリーグ復帰を控えるユナイテッドは、セスコと競わせる、あるいは並べて起用できる実績あるストライカーを、まだ新たに獲得していない。これを懸念材料とみるかと問われたプレミアリーグ優勝経験を持つ元マンチェスター・ユナイテッドFWのオーウェンは、英国のプレーヤー向けにオンラインカジノを探す手助けをするCasino.orgのアンバサダーとして、GOALにこう語った。「まあ、多くの場合というか、半分くらいは彼［セスコ］は出場すらしていない。それでもチームはかなりうまくやっている。

「［マテウス］・クーニャを前線に上げるのか、［ブライアン］・ムベウモを使うのか、あるいは別の誰かにするのかはともかく、彼なしでもやれている。彼が唯一の純粋なセンターフォワードではあるが、もし来週がヨーロピアンカップ決勝だったとしても、彼が先発するかは分からない。別の選択肢、もっと良い選択肢があれば、間違いなくそちらを選ぶだろう。

「ただ、彼は何人かを驚かせてもいる。最初の頃はそこまで説得力がなかったが、この10年ほどのマンチェスター・ユナイテッドで説得力を示すのは簡単ではない。

「もちろん、シーズン後半のマンチェスター・ユナイテッドは本当に、本当に良いプレーをしている。彼自身もその役割にうまく適応してきた。今季は間違いなくより多くの出場時間を得ることになるだろうし、その中でどうやるかを見ることになる。私が彼をマンチェスター・ユナイテッドの長期的なセンターフォワードだと見るか？ そこには疑問がある」