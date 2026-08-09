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ベンヤミン・シェシュコはマンチェスター・ユナイテッドの「長期的」な9番なのか？ マイケル・オーウェンは得点力の面で選択肢を欠くマンチェスター・ユナイテッドに「疑問」
シェシュコはマンチェスター・ユナイテッドで「スーパーサブ」となった
確かな最前線の担い手を見つけるのに苦しみ、ロメル・ルカク、アレクシス・サンチェス、ワウト・ウェグホルスト、ラスムス・ホイルンドらを渡り歩いてきたユナイテッドは、2025年夏の移籍市場でセスコに7400万ポンド（1億ドル）の期待を託した。
元RBライプツィヒ所属の同選手はマンチェスター・ユナイテッドで初ゴールを決めるまでに7試合を要し、年が明けるまでの得点数もわずか2にとどまった。その時点では、チーム全体への貢献を巡って厳しい疑問の声が上がっていた。
それでも2025-26シーズン後半には好調期を迎え、15試合で10ゴールを記録し、いわば“スーパーサブ”としての評価を確立した。
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マンチェスター・ユナイテッドに新たなセンターフォワード獲得は必要か？
チャンピオンズリーグ復帰を控えるユナイテッドは、セスコと競わせる、あるいは並べて起用できる実績あるストライカーを、まだ新たに獲得していない。これを懸念材料とみるかと問われたプレミアリーグ優勝経験を持つ元マンチェスター・ユナイテッドFWのオーウェンは、英国のプレーヤー向けにオンラインカジノを探す手助けをするCasino.orgのアンバサダーとして、GOALにこう語った。「まあ、多くの場合というか、半分くらいは彼［セスコ］は出場すらしていない。それでもチームはかなりうまくやっている。
「［マテウス］・クーニャを前線に上げるのか、［ブライアン］・ムベウモを使うのか、あるいは別の誰かにするのかはともかく、彼なしでもやれている。彼が唯一の純粋なセンターフォワードではあるが、もし来週がヨーロピアンカップ決勝だったとしても、彼が先発するかは分からない。別の選択肢、もっと良い選択肢があれば、間違いなくそちらを選ぶだろう。
「ただ、彼は何人かを驚かせてもいる。最初の頃はそこまで説得力がなかったが、この10年ほどのマンチェスター・ユナイテッドで説得力を示すのは簡単ではない。
「もちろん、シーズン後半のマンチェスター・ユナイテッドは本当に、本当に良いプレーをしている。彼自身もその役割にうまく適応してきた。今季は間違いなくより多くの出場時間を得ることになるだろうし、その中でどうやるかを見ることになる。私が彼をマンチェスター・ユナイテッドの長期的なセンターフォワードだと見るか？ そこには疑問がある」
チアゴはマンチェスター・ユナイテッドに合う存在だろうか？
マンチェスター・ユナイテッドは、ブレントフォードのFWイゴール・チアゴへのオファーを検討しているクラブの一つとされている。同選手は昨季プレミアリーグで22得点を挙げ、ブラジルのワールドカップメンバーにも入ったが、ユナイテッドに必要なのは、またしても屈強なセンターフォワードなのだろうか。
オーウェンはさらにこう付け加えた。「長年を振り返っても、大柄なターゲットマンを置くのが彼らのスタイルだったわけではない。もしそこにそういうタイプを置けば、選手たちはそこでプレーするタイプに合わせて適応しなければならない。
「そこが彼らにとって最も差し迫った補強ポイントなのか。私には分からない。もちろん、彼らはカゼミーロを失ったが、そこは別のMF2人で埋めている。攻撃の選択肢については、豊富にあるとは言わないが、昨季は彼らにとってかなり良かった。つまり、アマドは半分の試合でプレーしていたし、少しローテーションもしていた。
「今季の彼らにあるのは、明らかにチャンピオンズリーグでより多くの試合を戦うことだ。そこはマネジメントしなければならない。常に質だけでなく数も改善したいものだ。
「マイケル・キャリックは、あと2人ほどの選手を加えたいと考えているはずだ。ただ誰でもいいというわけではないが、チャンピオンズリーグがある今回は人数をそろえることが重要だと思う。彼らをつまずかせかねない唯一のことは、戦わなければならない試合数の多さだ。」
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マンチェスター・ユナイテッドの2026-27シーズン日程：親善試合とプレミアリーグ開幕戦
ユナイテッドはワールドカップ出場組をチームに迎え入れながら、プレシーズンでなお手探りの状態にある。再び公式戦が始まる前には、リーズとミランとの親善試合2試合を残している。
2026-27シーズンは8月22日、昇格組のハル・シティとのアウェー戦で開幕する。次の移籍期限が訪れる9月1日までに、もう1人のストライカーを含む新戦力を加える猶予がある。
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