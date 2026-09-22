ベンヤミン・シェシュコが沈黙を破る　マンチェスター・ユナイテッドのストライカーは新たな負傷の痛手でスロベニア代表を離脱

自身の最新のコンディション面での打撃についてインスタグラムで言及したシェシュコは、代表活動を欠場することへの悔しさを表明した。このFWは、自国への変わらぬ献身を改めて示す一方で、長期的な回復を最優先にする必要性を強調した。

シェシュコはインスタグラムのストーリーで「代表チームの今後の試合を欠場しなければならず、本当に申し訳ない」と記した。「私はこれまでも、そしてこれからも、常に心と誇りを持ってスロベニアのためにプレーしてきた。今は回復に完全に集中することが最も重要だ。代表チームとクラブの両方に再び貢献できるよう、できるだけ早くピッチに戻るために、すでに取り組んでいる」

さらに代表のチームメートたちへの支持も示し、「自分は仲間たちを信じているし、今回もまた、常に自分たちを形作ってきたチームスピリットを見せてくれると確信している。再び代表のユニフォームを着るのが待ち切れない。それまでは、スロベニアの一番のファンでいる。頑張れスロベニア！」と続けた。



