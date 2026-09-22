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ベンヤミン・シェシュコが沈黙を破る マンチェスター・ユナイテッドのストライカーは新たな負傷の痛手でスロベニア代表を離脱
シェシュコが新たな負傷離脱へ
23歳のストライカーは、ブライトンに3-2で敗れたカラバオカップ後にトレーニングを欠席したため、週末に行われたフラムとのプレミアリーグ第1節の1-1の引き分けを欠場した。その結果、セスコは今後のネーションズリーグでスコットランド、北マケドニア、スイスと対戦するスロベニア代表から離脱を余儀なくされた。
このFWは代表チームのチームメートに合流する代わりに、メディカルチェックを受けるためイングランドに残る。ユナイテッドは月曜日、公式アップデートでこの対応を認め、「ベンジャミンは今週、個別の回復プランを決める前に検査を受ける」と発表した。
これは春に最初に表面化したすねの問題の再発である。このFWはマンチェスター・ユナイテッドのチャンピオンズリーグ出場権確保を助けるため、2カ月間にわたって痛みに耐えながらプレーしていたが、その問題はなお長引いている。
- AFP
スロベニア代表FWが失望を語る
自身の最新のコンディション面での打撃についてインスタグラムで言及したシェシュコは、代表活動を欠場することへの悔しさを表明した。このFWは、自国への変わらぬ献身を改めて示す一方で、長期的な回復を最優先にする必要性を強調した。
シェシュコはインスタグラムのストーリーで「代表チームの今後の試合を欠場しなければならず、本当に申し訳ない」と記した。「私はこれまでも、そしてこれからも、常に心と誇りを持ってスロベニアのためにプレーしてきた。今は回復に完全に集中することが最も重要だ。代表チームとクラブの両方に再び貢献できるよう、できるだけ早くピッチに戻るために、すでに取り組んでいる」
さらに代表のチームメートたちへの支持も示し、「自分は仲間たちを信じているし、今回もまた、常に自分たちを形作ってきたチームスピリットを見せてくれると確信している。再び代表のユニフォームを着るのが待ち切れない。それまでは、スロベニアの一番のファンでいる。頑張れスロベニア！」と続けた。
オールド・トラフォードでのもどかしい時期
今回の離脱は、セスコが2025年夏にRBライプツィヒから7650万ユーロ（6640万ポンド）で移籍して以降、欠場した4度目の代表キャンプとなる。11月の代表戦は膝の問題で離脱し、その後は脛を休めるために3月のインターナショナルブレークも欠場。さらに5月のリヴァプール戦で悪化したことで、スロベニア代表の夏の親善試合も欠場することになり、最後の代表出場は2025年10月となっている。
こうした度重なる欠場により、ユナイテッドとスロベニア代表の間に緊張が生じていると報じられている。今月上旬には、このストライカーは自身の状態について身体的には「完璧」と主張していたが、続く脛の問題は、事態が完全には解決していなかったことを示唆している。
昨季は12得点を記録したものの、23歳は今季ここまで難しいスタートを強いられている。ここまでの得点はわずか2で、プレミアリーグではいまだ先発メンバーに名を連ねていない。
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スパーズ戦に向けた時間との戦い
ユナイテッドは、この代表活動中断期間を利用してシェシュコのリハビリを慎重に管理し、継続的な休養によってさらなる長期的ダメージを防ぎたい考えだ。メディカル部門は、今後数日以内に効果的な回復スケジュールを確定させることに注力している。
キャリックは、国内リーグ再開時に主力アタッカーを再び起用可能な状態に戻したいと強く望んでいる。ユナイテッドは10月10日にオールド・トラッフォードでトッテナムを迎える予定となっており、シェシュコにとっては重要なプレミアリーグの一戦を前にコンディションを証明するための重要な時間となる。
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