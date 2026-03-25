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ベンフィカ、レアル・マドリードとの物議を醸したチャンピオンズリーグの試合中にヴィニシウス・ジュニアに対するサポーターの差別的行為を受け、UEFAから処分を受ける
UEFAによる制裁とスタジアムの閉鎖
UEFAは火曜日、2月17日の1-0での敗戦を受け、ベンフィカに厳しい処分が科されたと発表した。この処分は、エスタディオ・ダ・ルスで行われた試合中に、マドリードのFWヴィニシウスが標的となった一連の出来事によるものである。 統制・倫理・懲戒委員会は声明の中で、同クラブに対し「サポーターによる人種差別的および／または差別的な行為」があったと指摘した。その結果、リスボンの同クラブは、次回の欧州カップ戦ホームゲームにおいて、セクター10および11の500席を閉鎖するよう命じられた。ただし、この閉鎖措置は1年間の執行猶予期間付きとなっている。また、同クラブはこれらの差別的行為に対し、4万ユーロの罰金を科された。
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罰金および出場停止処分
スタジアムの閉鎖処分に加え、クラブはさらなる財政的負担を強いられることになった。UEFAは、レーザーポインターの使用に対して8,000ユーロ、ピッチへの物投げ込みに対して25,000ユーロの罰金を科した。この懲戒措置はコーチングスタッフにも及んだ。
ペドロ・ルイス・フェレイラ・マシャドアシスタントコーチは、UEFAクラブ大会の1試合出場停止処分を受けた。同連盟は、この激しい試合中の彼の行動がスポーツマンシップに反する行為にあたると判断し、次回の欧州大会に向けたコーチ陣の人手不足を招くこととなった。この1試合だけで科された罰金の総額は7万3,000ユーロに達した。
違反者に対する迅速な内部措置
欧州からの厳しい制裁にもかかわらず、ポルトガル側は迅速かつ積極的な対応を称賛されている。 『ア・ボラ』紙によると、クラブは直ちに暴行の加害者を特定し、内部の懲戒手続きを開始した。ゼロトレランス方針を貫き、すでに5名の会員に対し、許しがたい行為を理由に資格停止処分を下している。レッド・パスのシーズンチケットを取り消すことで、クラブ幹部は明確なメッセージを発信した。この協調的な対応は懲戒手続きにおいて高く評価され、最終的にスタジアムの閉鎖措置が即時執行されることなく、一時停止されることにつながった。
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ベンフィカとレアル・マドリードの次はどうなるのか
ベンフィカは、ホームで0-1、アウェイで1-2とマドリードに連敗し、チャンピオンズリーグのラウンド16進出をかけたプレーオフから敗退した。現在、ポルトガル・リーガでは残り7試合を残し、勝ち点65で3位につけているが、首位のポルトとは7ポイント差がついている。一方、マドリードはヨーロッパとスペイン国内での重要な試合に向けて準備を進めている。 現在ラ・リーガで2位、バルセロナに4ポイント差をつけられている彼らは、先日アトレティコ・マドリードに3-2で勝利した。4月にはバイエルン・ミュンヘンとのチャンピオンズリーグ準々決勝の2試合に加え、国内リーグではマヨルカとジローナとの対戦が控えている。