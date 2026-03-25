ベンフィカ、レアル・マドリードとの物議を醸したチャンピオンズリーグの試合中にヴィニシウス・ジュニアに対するサポーターの差別的行為を受け、UEFAから処分を受ける

スタジアムの閉鎖処分に加え、クラブはさらなる財政的負担を強いられることになった。UEFAは、レーザーポインターの使用に対して8,000ユーロ、ピッチへの物投げ込みに対して25,000ユーロの罰金を科した。この懲戒措置はコーチングスタッフにも及んだ。

ペドロ・ルイス・フェレイラ・マシャドアシスタントコーチは、UEFAクラブ大会の1試合出場停止処分を受けた。同連盟は、この激しい試合中の彼の行動がスポーツマンシップに反する行為にあたると判断し、次回の欧州大会に向けたコーチ陣の人手不足を招くこととなった。この1試合だけで科された罰金の総額は7万3,000ユーロに達した。