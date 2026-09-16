ベンフィカは戦術的に4-2-3-1で布陣し、かつてミランが追っていたパヴリディスが1トップに入る。前線に立つギリシャ代表は計算の立つ存在で、昨季は29ゴール、今季もここまで11試合で14ゴールを記録している。チームは若手と経験豊富な選手が融合した構成で、トッテナムでの経験を経て今季加入したパリーニャのような選手もいる。ポルトガル代表の彼は、中盤では元ユヴェントスのバレネチェア、バレイロ、そして何でもこなせるアウルスネスと並ぶ選択肢の一人だ。 ソアレス、またはトルビン（もはやレギュラーではない）の前に並ぶ守備陣は、スピードで突かれると問題を抱え得る。 アントニオ・シウヴァの後釜としてパルマから加入したチルカティは、まだ適応の途中で、レングレとアラウホも堅牢さの見本とは言えない。前線では、パヴリディスに加えて攻撃的MF陣にも要注意だ。スダコフ、プレスティアニ、シェルデルップ、ラファ・シウヴァ、さらにレヴァークーゼンとジローナで苦しいシーズンを送った後の再起を狙うディアブロ・エチェベリがいる。