直近11試合で9勝2分け。直近7試合は7連勝。ベンフィカは今季、鮮烈なスタートを切り、メッツァで勝利を目指して乗り込んでくる。欧州の舞台でもメッセージを発するためだ。チャンピオンズリーグに戻ることは最優先事項であり、来年5月にフランクフルトの空の下でヨーロッパリーグのトロフィーを掲げてそれを実現できれば、ベラ・グットマンの呪いに終止符を打つことにもつながる。ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリーへ去った後、プロジェクトの指揮官に選ばれたのはマルコ・シウバだった。フラムで見事な時期を過ごし、オリンピアコスでは記録を打ち立てた指揮官でもあるが、その発想は常に同じだった。すなわち、主導権を握るサッカーで勝利を目指すことだ。
翻訳者：
ベンフィカ、パブリディスだけではない。ミランにとってのあらゆる脅威。ただし、ポルト戦が優先事項を変える可能性もある
パヴリディスの保証
ベンフィカは戦術的に4-2-3-1で布陣し、かつてミランが追っていたパヴリディスが1トップに入る。前線に立つギリシャ代表は計算の立つ存在で、昨季は29ゴール、今季もここまで11試合で14ゴールを記録している。チームは若手と経験豊富な選手が融合した構成で、トッテナムでの経験を経て今季加入したパリーニャのような選手もいる。ポルトガル代表の彼は、中盤では元ユヴェントスのバレネチェア、バレイロ、そして何でもこなせるアウルスネスと並ぶ選択肢の一人だ。 ソアレス、またはトルビン（もはやレギュラーではない）の前に並ぶ守備陣は、スピードで突かれると問題を抱え得る。 アントニオ・シウヴァの後釜としてパルマから加入したチルカティは、まだ適応の途中で、レングレとアラウホも堅牢さの見本とは言えない。前線では、パヴリディスに加えて攻撃的MF陣にも要注意だ。スダコフ、プレスティアニ、シェルデルップ、ラファ・シウヴァ、さらにレヴァークーゼンとジローナで苦しいシーズンを送った後の再起を狙うディアブロ・エチェベリがいる。
層の厚いスカッド
注目されるのは、マルコ・シウバが誰を選ぶかだ。4日後にはポルトと対戦し、首位の行方を左右し得る一戦を控えている。 プレスティアーニはジル・ヴィセンテ戦を疲労困憊の状態で終えており、ベンチスタートの可能性がある。右サイドバックでは、引き続きバンジャキに出場機会が巡ってきそうだ。バイェは回復に向かっているもののミラノ遠征には帯同しておらず、よほどのことがない限り、今回も18歳の彼が先発する見込みだ。 パヴリディスの出場に疑いはないが、控えのドゥランも危険な存在だ。ルケバキオやカミンスキという、技術とスピードを兼ね備えた代役もいる。選手層は厚く、クオリティーにも不足はない。ミランにとってはこれ以上ない難敵であり、リーグフェーズを勝ち点3でスタートするには素晴らしいパフォーマンスが必要になる。
実現すべき試合
現在首位と勝ち点2差の2位につけるベンフィカは、6試合で21ゴールを記録し、失点は4。多くのチャンスを作り、得点力も高いチームだが、攻撃的な両サイドバックを擁し、後方へ戻るスピードがない選手もいるため、カウンター、素早いサイドチェンジ、突然の縦パスに対して非常に脆い。ミランはベンフィカに主導権を握らせないことが重要で、プレッシャーの位置を上げ、素早く背後を突かなければならない。
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