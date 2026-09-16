直近11試合で9勝2分け。直近7試合は7連勝。ベンフィカはシーズンを最高の形でスタートさせ、欧州の舞台でもメッセージを発するため、勝利を目指してサン・シーロに乗り込む。チャンピオンズリーグに戻ることは最優先事項であり、来年5月にフランクフルトの空の下でヨーロッパリーグのトロフィーを掲げてそれを実現できれば、ベラ・グットマンの呪いに終止符を打つことにもつながるだろう。ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリーへ去った後、プロジェクトの指揮官に選ばれたのはマルコ・シウバ。フラムの監督として見事な実績を残し、オリンピアコスでは記録を打ち立てた人物でもある。しかし、発想は一貫している。主導権を握る攻撃的なサッカーで勝利を目指すことだ。
翻訳者：
ベンフィカ、パブリディスだけではない。ミランにとってのあらゆる脅威。しかし、ポルトとの一戦が優先事項を変える可能性もある
パヴリディスの保証
戦術的にはベンフィカは4-2-3-1を採用しており、かつてミランが追っていたパヴリディスが1トップを務める。前線のギリシャ人は計算の立つ存在で、昨季は29ゴール、今季もここまで11試合で14ゴールを挙げている。チームは若手と経験豊富な選手が融合しており、トッテナムでの経験を経て今季加入したパリーニャもその一人だ。ポルトガル代表は中盤のオプションの一人で、元ユヴェントスのバレネチェア、バレイロ、そして万能型のアウルスネスと並ぶ存在となっている。 ソアレス、あるいはトルビン（もはや不動の先発ではない）の前に並ぶ守備陣は、スピードで突かれた場合に問題を抱える可能性がある。 アントニオ・シウバの後釜としてパルマから加入したチルカーティは、まだ順応の途上にあり、ジェングレトとアラウホも堅牢さの象徴とは言えない。前線では、パヴリディスに加えてトップ下の顔ぶれにも注意が必要だ。スダコフ、プレスティアンニ、シェルデルップ、ラファ・シウバに加え、レバークーゼンとジローナで苦しいシーズンを送った後の復活を狙う“ディアブロ”・エチェベッリにも警戒したい。
層の厚いスカッド
4日後にポルトとの一戦を控えるマルコ・シウバが、誰を選ぶのかは注目だ。この試合は首位の行方を左右し得るものとなる。 プレスティアンニはジル・ヴィセンテ戦を消耗し切った状態で終えており、ベンチスタートの可能性がある。右サイドバックでは、引き続きバンジャキが起用されそうだ。バイェは回復に向かっているもののミラノ遠征には帯同しておらず、よほどのサプライズがない限り、今回も18歳の彼が先発する見込みだ。 パヴリディスの出場に疑いはないが、控えのドゥランも危険な存在だ。同様に、ルケバキオとカミンスキという、技術が高くスピードのある選択肢もいる。スカッドには厚みがあり、質も十分だ。ミランにとっては最悪の相手であり、リーグフェーズを勝ち点3でスタートさせるには素晴らしいパフォーマンスが必要になる。
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