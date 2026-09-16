戦術的にはベンフィカは4-2-3-1を採用しており、かつてミランが追っていたパヴリディスが1トップを務める。前線のギリシャ人は計算の立つ存在で、昨季は29ゴール、今季もここまで11試合で14ゴールを挙げている。チームは若手と経験豊富な選手が融合しており、トッテナムでの経験を経て今季加入したパリーニャもその一人だ。ポルトガル代表は中盤のオプションの一人で、元ユヴェントスのバレネチェア、バレイロ、そして万能型のアウルスネスと並ぶ存在となっている。 ソアレス、あるいはトルビン（もはや不動の先発ではない）の前に並ぶ守備陣は、スピードで突かれた場合に問題を抱える可能性がある。 アントニオ・シウバの後釜としてパルマから加入したチルカーティは、まだ順応の途上にあり、ジェングレトとアラウホも堅牢さの象徴とは言えない。前線では、パヴリディスに加えてトップ下の顔ぶれにも注意が必要だ。スダコフ、プレスティアンニ、シェルデルップ、ラファ・シウバに加え、レバークーゼンとジローナで苦しいシーズンを送った後の復活を狙う“ディアブロ”・エチェベッリにも警戒したい。