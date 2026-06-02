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ベンフィカ、ジョゼ・モウリーニョの後任確保目前 プレミアリーグからポルトガル人監督を獲得へ
リスボンの強豪クラブがシルバ獲得に近づく
英紙『テレグラフ』によると、48歳の同氏は西ロンドンでの5年間を終え、母国へ帰国する見込みが高まっている。ベンフィカは元エバートン監督に対し、年俸400万ポンド超で監督就任をオファーしている。来月で契約が切れるため、ポルトガルの名門は違約金なしで獲得できる態勢だ。
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マネージャーは今後の見通しについて口を閉ざしたままだ
エバートンとワトフォードの元監督は、交渉が佳境を迎える中、西ロンドンでの残留を確約することを避けている。最終節のニューカッスル戦勝利後、シルバ監督は去就が未定だと率直に認めた。
彼は「正直、まだどう決断するか分からない。未定だからこそ、選手やファンとの別れの時間を大切にしたい。クラブと再度話し合い、一緒に結論を出すつもりだ」と語った。
モウリーニョが欧州の大型移籍騒動を引き起こす
エスタディオ・ダ・ルスで突然空いた監督の席は、名将モウリーニョの移籍によるもの。このベテラン監督は、キャリア2度目となるマドリードへの電撃復帰を目前にしている。この移籍話は、ペップ・グアルディオラ、アルネ・スロット、オリバー・グラスナーの退任に続き、今夏プレミアリーグで相次ぐ監督交代の一環だ。
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クレイヴン・コテージの経営陣は、重要な再建の岐路に立たされている。
このロンドンのクラブは、退任する監督の下で安定した時代を過ごした後、今や困難な移行期に備えなければならない。トップリーグでクラブ記録となる54ポイントを獲得した同監督の影響力を補うには、獲得候補選手に対して複雑な補償金体系を用意する必要があるだろう。夏の移籍市場が近づくにつれ、クラブの経営陣はイプスウィッチ・タウンのキーラン・マッケナ監督のような候補者について、市場反応を探る動きを見せる可能性が高い。