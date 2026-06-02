ベンフィカ、ジョゼ・モウリーニョの後任確保目前 プレミアリーグからポルトガル人監督を獲得へ

エバートンとワトフォードの元監督は、交渉が佳境を迎える中、西ロンドンでの残留を確約することを避けている。最終節のニューカッスル戦勝利後、シルバ監督は去就が未定だと率直に認めた。

彼は「正直、まだどう決断するか分からない。未定だからこそ、選手やファンとの別れの時間を大切にしたい。クラブと再度話し合い、一緒に結論を出すつもりだ」と語った。