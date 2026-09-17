指揮官が思い描く、ボール支配を軸に相手を圧倒するチームの姿は、連係を欠いたパフォーマンスの中でまったく見られなかった。ミランは、前回の先発11人から9人を入れ替えたベンフィカを崩し切れず、現在このミラノ勢が抱える問題の根深さが浮き彫りになった。アモリムは、ボール保持時に自分たち自身が最大の敵になっている場面が多く、それが危険なボールロストにつながっていると指摘した。

「私の考えはフットボールをすることだ、という話をしている。それを実現するにはボールを動かさなければならない。だが、相手がボールを持っている時よりも、自分たちがボールを持っている時の方が自分たちでより多くの問題を生み出している。ボックス付近でより多くボールを保持するための形を作ろうとしているし、後半にはいくつか見られた。ただ、チャンスを作れていないし、ボックス付近での創造性が欠けている」とアモリムは説明した。

「前半、失点した場面では、自分たちが何をするべきだったのかを完全に見失っていた。すべてをあまりに速く、しかも質を伴わずにやろうとしていた。試合を振り返れば、ボールを持っている時こそ危険に備えなければならない。なぜなら、ゴール前で危険な状況につながる形でボールを失っているからだ」