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ベンフィカ戦でのヨーロッパリーグ惨敗後、ルベン・アモリムがACミランのメンタリティーに疑問を呈す
ベンフィカがサン・シーロで勝利、プレッシャーが高まる
ドディ・ルケバキオとヤクブ・カミンスキのゴールにより、ロッソネリはセリエAでの連続ドローに続き、新指揮官の下で初黒星を喫した。サン・シーロの雰囲気は試合終了の笛が鳴る頃には険悪なものとなり、ホームサポーターは不満をあらわにした。アモリムはこのパフォーマンスについて率直に評価し、問題は単なる戦術的ミスよりも根深い可能性があるとの見方を示した。
「メンタルの問題かどうかは分からないが、前半に試合に入れていないのはこれで2試合連続だ」と、アモリムは『Sky Sports』に明かした。「こんな形で失点してはいけない。というのも、私たちはまだチャンスを作るうえで多くの問題を抱えているし、ナーバスになり、不安にもなって、すべてがさらに難しくなってしまうからだ」
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戦術的な苦戦と創造性の欠如
指揮官が思い描く、ボール支配を軸に相手を圧倒するチームの姿は、連係を欠いたパフォーマンスの中でまったく見られなかった。ミランは、前回の先発11人から9人を入れ替えたベンフィカを崩し切れず、現在このミラノ勢が抱える問題の根深さが浮き彫りになった。アモリムは、ボール保持時に自分たち自身が最大の敵になっている場面が多く、それが危険なボールロストにつながっていると指摘した。
「私の考えはフットボールをすることだ、という話をしている。それを実現するにはボールを動かさなければならない。だが、相手がボールを持っている時よりも、自分たちがボールを持っている時の方が自分たちでより多くの問題を生み出している。ボックス付近でより多くボールを保持するための形を作ろうとしているし、後半にはいくつか見られた。ただ、チャンスを作れていないし、ボックス付近での創造性が欠けている」とアモリムは説明した。
「前半、失点した場面では、自分たちが何をするべきだったのかを完全に見失っていた。すべてをあまりに速く、しかも質を伴わずにやろうとしていた。試合を振り返れば、ボールを持っている時こそ危険に備えなければならない。なぜなら、ゴール前で危険な状況につながる形でボールを失っているからだ」
「誰も走り込んでいなかった」
スポルティングCPの前指揮官は、停滞したチームの攻撃について厳しい評価を下し、ボールを持っていない局面での動きが完全に欠けていたことが攻撃面の問題の根本原因だと指摘した。戦術的な設計図は、もどかしい前半の間に完全に機能不全に陥った。動きのない前線が中盤を圧迫し、主要なプレーメーカーたちからプレーできるスペースを奪っていた。
「その通りだ。特に前半は、誰も裏へ走らなかった。そして、2人のトレクァルティスタの選手がいるチームでは、彼らの後方へ走る選手が誰もいなければ、彼らにはスペースがない。そのことはハーフタイムにも話した」とアモリムは述べた。「試合全体を見なければならない。後半開始後はより良い入りができていたが、その後に2点目を許した。すると相手はボックス近くまで下がり、こちらがトランジションに出てくるのを待っていた」
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未来への適応
低調なスタートにもかかわらず、アモリムはクラブでの長期的なプロジェクトについて強気の姿勢を崩していない。ただ、より良い結果をつかむためであれば、自身の戦術的アプローチを転換する用意があることも認めた。今や求められているのは、彼の3-4-2-1システムがイタリアサッカーの重圧のかかる環境で実際に機能することを示すことだ。布陣をめぐる疑問が続く中、アモリムは単一の哲学に固執しているわけではなく、チームをより効果的にする方法を探していくと強調した。
「私はいつも変えている。まずはベースから始める必要があるし、私たちには2カ月の積み上げがある。今夜は負けたが、こうした試合に適応するための解決策は見つかるだろう。なぜなら、アイデアを作り上げる必要がある一方で、勝つことも必要だからだ。だからもちろん、適応することはできる」と締めくくった。
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