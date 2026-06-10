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ベンフィカは、ジョゼ・モウリーニョ監督の退任を発表。後任にはマルコ・シルバが就き、レアル・マドリードへ移籍するモウリーニョに代わってエスタディオ・ダ・ルスで指揮を執る。
シルバがリスボンで指揮を執る
シルバはプレミアリーグ・フルハムでの5年間を終え、契約満了で故郷へ帰還。 ベンフィカはシルバとの合意を発表し、2027-28シーズンまでの契約を結ぶ見込みで、2028-29シーズンへの延長オプションが付く。 48歳のシルバは、ハル・シティ、ワトフォード、エバートンでの指導経験を通じてイングランドで評価を確立し、フルハムでも安定した成績を残した。
- AFP
モウリーニョ、ベルナベウへ
シルバの就任は、モウリーニョの正式な退任と時期を同じくしている。ベンフィカに復帰したモウリーニョだったが、スペインからの断り難いオファーによりその任期は短命に終わった。レアル・マドリードは「ザ・スペシャル・ワン」の獲得に向けて迅速に動いた。ポルトガルでの契約を解除するため、1300万ポンド（1500万ユーロ）の補償金を支払うことで合意した。
モウリーニョは9月にベンフィカを率い、プリメイラ・リーガ3位と無敗記録を残した。それでもレアル・マドリードのペレス会長は往年の栄光を取り戻そうとしており、サンティアゴ・ベルナベウの誘惑は両者にとって無視できなかった。
ベンフィカは公式声明で「レアル・マドリードはモウリーニョ監督の契約解除条項1,500万ユーロを支払い、本人も同意した」と発表。これにより、モウリーニョのベンフィカ2度目の任期は終了し、クラブは彼の今後の活躍を祈念した。
アルベロアがマドリードを去る
モウリーニョはエスタディオ・ダ・ルスでの短くも印象的なひと幕に幕を閉じた。同スタジアムではアシスタントコーチや2000年の短期監督も経験した。今、彼は2010～2013年に大きな成功を収めたクラブに復帰する。その間、バルセロナの独占を止め、リーガ・エスパニョーラ、コパ・デル・レイ、スペイン・スーパーカップを制した。
火曜夜、レアル・マドリードは現監督アルバロ・アルベロアの退任を発表し、モウリーニョの正式復帰へ道を開いた。クラブは声明で「レアル・マドリードCFとアルベロアはトップチーム監督としての契約を終了することで合意した」と発表した。 クラブは、ユース時代から一貫して忠誠と献身を示したアルベロアに深く感謝すると述べ、彼の家族とともに今後の幸運を祈っている。」
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シルバの経歴
シルバ監督は近年イングランドで注目されたが、ポルトガルでも実績が輝かしい。スポルティングCP加入前、エストリル・プライアを2部から率い2年連続ヨーロッパリーグ出場権を獲得。2014-15シーズンにはスポルティングをリーグ3位に導き、ポルトガルカップ決勝でSCブラガを下して優勝した。
ギリシャでは2015-16シーズン、オリンピアコスでリーグ制覇を達成。今回、ルイ・コスタ会長の下でベンフィカ6人目の監督となる。2021年以降、ジョルジェ・ジェズス、ロジャー・シュミット、ブルーノ・ラジェが率いたが、リーグ優勝したのはシュミットだけだ。