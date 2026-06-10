シルバの就任は、モウリーニョの正式な退任と時期を同じくしている。ベンフィカに復帰したモウリーニョだったが、スペインからの断り難いオファーによりその任期は短命に終わった。レアル・マドリードは「ザ・スペシャル・ワン」の獲得に向けて迅速に動いた。ポルトガルでの契約を解除するため、1300万ポンド（1500万ユーロ）の補償金を支払うことで合意した。

モウリーニョは9月にベンフィカを率い、プリメイラ・リーガ3位と無敗記録を残した。それでもレアル・マドリードのペレス会長は往年の栄光を取り戻そうとしており、サンティアゴ・ベルナベウの誘惑は両者にとって無視できなかった。

ベンフィカは公式声明で「レアル・マドリードはモウリーニョ監督の契約解除条項1,500万ユーロを支払い、本人も同意した」と発表。これにより、モウリーニョのベンフィカ2度目の任期は終了し、クラブは彼の今後の活躍を祈念した。