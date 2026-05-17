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ベンフィカは無敗でシーズンを終えたが、ジョゼ・モウリーニョ率いるチームはリーグ3位だった。
「スペシャル・ワン」にとって、甘くも苦い記録
ベンフィカはエストリルを3-1で下し、プリメイラ・リーガを無敗で終えた。23勝11分けの成績を残したモウリーニョ監督のチームは、堅守と粘り強さを見せつけたが、優勝には届かなかった。
80ポイントを積み上げたが、優勝ポルトには8点、2位スポルティングには2点及ばず、ベンフィカは2009-10以来となるヨーロッパリーグ出場となった。
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モウリーニョ、マドリードとの別れか？
リチャード・リオス、アレクサンダー・バー、ラファ・シルバのゴールでエストリルに勝利したこの試合が、モウリーニョにとってエスタディオ・ダ・ルスでの最後となるかもしれない。昨年9月に2年契約を結んだ63歳の監督は、レアル・マドリードへの電撃復帰が噂されている。 レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は、13年前に率いた同監督の再招へいに固執しているとされる。
交渉がまとまれば、モウリーニョは早期にリスボンを離れることになる。今季はタイトルを逃したが、彼の影響力は大きく、ベンフィカを2025年1月以降リーグ無敗の堅固な守備チームに再生させた。
タイトルを持たない無敵の呪い
ベンフィカがリーグ戦を無敗で終えながら優勝を逃したのは今回が初めてではない。1977-78シーズンも同様で、ポルトは勝ち点で並んだものの得失点差で上回り優勝した。 今回も引き分けが多く、無敗ながら優勝を逃した。
この結果、モウリーニョ率いるベンフィカは、21世紀に同じ悔しさを味わった欧州の少数チームに加わった。1試合も負けずにおきながらリーグ優勝を逃したのは、2024-25シーズンのモルドバ・FCシェリフと2007-08シーズンのセルビア・レッドスター・ベオグラードだけである。
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別れの雰囲気の中でのピッツィへの賛辞
優勝争いやモウリーニョ監督の去就以上に、エストリル戦は感動的だった。ベンフィカは36歳で「カナリアス」のユニフォームを着て現役を引退した元主将ピッツィに敬意を表した。長年にわたりエスタディオ・ダ・ルスでプレーした彼は、最後の公式戦でファンや元チームメイトから温かく祝福された。