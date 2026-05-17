ベンフィカはエストリルを3-1で下し、プリメイラ・リーガを無敗で終えた。23勝11分けの成績を残したモウリーニョ監督のチームは、堅守と粘り強さを見せつけたが、優勝には届かなかった。

80ポイントを積み上げたが、優勝ポルトには8点、2位スポルティングには2点及ばず、ベンフィカは2009-10以来となるヨーロッパリーグ出場となった。