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ベンフィカはジョゼ・モウリーニョへのオファーを認め、フロレンティーノ・ペレス会長は1500万ユーロの契約解除条項を行使する意向を示した。
レアル・マドリードがモウリーニョ監督の獲得へ正式に動き出した。
ベンフィカはポルトガル証券市場委員会（CMVM）への公式声明で、モウリーニョ監督の獲得打診を受けたと発表した。打診したのは、レアル・マドリード会長再選を目指すフロレンティーノ・ペレス陣営だ。
現在ベンフィカと契約中の「スペシャル・ワン」は、エンリケ・リケルメと会長職を争うペレスにとって最有力候補だ。選挙は今週日曜日に行われ、ペレスが勝利すればモウリーニョのレアル・マドリード復帰が本格的に動き出す。
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1,500万ユーロの契約解除条項について
ベンフィカは多額の補償金なしに監督を放出しない方針を示した。公式発表によると、モウリーニョをラ・リーガに復帰させるには現契約の解除条項を発動する必要がある。
移籍金は1500万ユーロで、これは契約最終年の年俸に相当する。
モウリーニョのカード対リケルメの約束
モウリーニョは、ペレス会長にとって、大統領選のライバルであるエンリケ・リケルメの野心的な公約に対抗するための切り札として浮上した。リケルメは、選挙に勝てばマンチェスター・シティのアーリング・ハーランドとロドリを獲得すると約束している。
この電撃発表は、再選を狙うペレスの巧妙な戦略だ。モウリーニョとの口頭合意と高額違約金の支払いを表明し、会員にインパクトのあるプロジェクトを示した。
水曜夜、ペレス陣営はSNSに「モウリーニョが復帰にイエス」と答える動画を投稿。だが本人は「AIで作成されたもので、録画はしていない」とベンフィカに説明。それでも木曜日、ペレス側はモウリーニョ復帰を強調する新動画を公開した。
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ベルナベウへの復帰の可能性
モウリーニョは2010～2013年、レアル・マドリードを率い、ペップ・グアルディオラ率いるバルセロナと激突した。100ポイントのリーグ記録でリーガ制覇。コパ・デル・レイとスーペルコパも勝ち取り、バルセロナの時代を止めた。 彼の復帰は、ベルナベウのスポーツプロジェクトの大転換を示す。ペレス会長は秩序を取り戻し、クラブを次の時代へ導く実績ある勝者を求めている。
規律を重んじるポルトガル人指揮官の手腕は、混乱するクラブの特効薬とみなされている。タイトルを一つも獲得できなかった今季を終え、ファンは怒り心頭だ。ロッカールームの対立が表面化し、批判の矢先はスター選手に向かっている。