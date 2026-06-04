モウリーニョは、ペレス会長にとって、大統領選のライバルであるエンリケ・リケルメの野心的な公約に対抗するための切り札として浮上した。リケルメは、選挙に勝てばマンチェスター・シティのアーリング・ハーランドとロドリを獲得すると約束している。

この電撃発表は、再選を狙うペレスの巧妙な戦略だ。モウリーニョとの口頭合意と高額違約金の支払いを表明し、会員にインパクトのあるプロジェクトを示した。

水曜夜、ペレス陣営はSNSに「モウリーニョが復帰にイエス」と答える動画を投稿。だが本人は「AIで作成されたもので、録画はしていない」とベンフィカに説明。それでも木曜日、ペレス側はモウリーニョ復帰を強調する新動画を公開した。



