Getty/GOAL
翻訳者：
ベンフィカの監督とポルト会長の間にライバル関係があるにもかかわらず、ジョゼ・モウリーニョとアンドレ・ヴィラス＝ボアスは今も連絡を取り合っている。
隔たりを超えた敬意
ポルトガル人コンビは、ポルト、チェルシー、ミランで黄金期を過ごし、モウリーニョ監督とヴィラス＝ボアスの下で多くの国内・欧州タイトルを獲得した。現在はポルトガル国内制覇を争うが、競争心は互いへの敬意を損なわない。ヴィラス＝ボアスは、共有した歴史が現在の対立をも超える友情の土台だと強調した。
- AFP
王者たちによる歴史的な提携
役員室に入る前、ヴィラス＝ボアスは7年間、モウリーニョの下で対戦相手分析を担当した。現在の関係について、ヴィラス＝ボアスは『マルカ』紙にこう語った。「ポルトとサポーターは、ジョゼがフェネルバフチェを去り、大ライバルのベンフィカと契約する前に彼を称える機会を得た。それは重要だった。
「いま彼はベンフィカの監督で、私たちはそれぞれのクラブを尊重しながら時折メッセージを交わす。同じリーグ優勝という目標に向かって戦っているからだ」
ヨーロッパ全土で前例のない成功を収めた
2002年に始まった彼らの強固なパートナーシップは、ポルトガルリーグ2連覇と欧州制覇をもたらした。ポルト時代には02-03シーズンにUEFAカップ、03-04シーズンにチャンピオンズリーグを制し、ポルトガルカップとポルトガル・スーパーカップも獲得した。
モウリーニョがチェルシーへ移ると、分析官も同行。イングランドではプレミアリーグ2回、リーグカップ2回、FAカップ1回、コミュニティ・シールド1回制した。2008-09シーズンにはインテルでセリエAとイタリア・スーパーカップも獲得。その後、ヴィラス＝ボアスは監督として独立した。
- AFP
国内王座を巡る激戦
今季は両監督に大きなプレッシャーがのしかかる。ポルトは29試合で76ポイントを獲得し首位の座を守り、3位ベンフィカに7ポイント差をつけた。モウリーニョ監督は今年46試合を指揮し26勝を挙げている。 ポルトは明日イングランドでノッティンガム・フォレストとEL準々決勝を戦う。ベンフィカは日曜、2位スポルティングCPとのリーグ戦で優勝の可能性を残す。