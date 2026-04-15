ベンフィカの監督とポルト会長の間にライバル関係があるにもかかわらず、ジョゼ・モウリーニョとアンドレ・ヴィラス＝ボアスは今も連絡を取り合っている。

役員室に入る前、ヴィラス＝ボアスは7年間、モウリーニョの下で対戦相手分析を担当した。現在の関係について、ヴィラス＝ボアスは『マルカ』紙にこう語った。「ポルトとサポーターは、ジョゼがフェネルバフチェを去り、大ライバルのベンフィカと契約する前に彼を称える機会を得た。それは重要だった。

「いま彼はベンフィカの監督で、私たちはそれぞれのクラブを尊重しながら時折メッセージを交わす。同じリーグ優勝という目標に向かって戦っているからだ」