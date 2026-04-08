ベンフィカの会長はジョゼ・モウリーニョの将来について「問題ではない」と述べ、監督本人も「決定権は自分にある」と語った。

ピッチ外では団結しているものの、ベンフィカはリーグで苦戦している。28試合を終え勝ち点66で3位。首位ポルトとは7ポイント差、1試合未消化のスポルティングCPとは2ポイント差だ。 監督はタイトル獲得が困難になったと認め、「現実的な目標は2位でシーズンを終えること。残りの試合に全勝しても、我々の運命は他チームの結果次第だ。スポルティングがさらに2ポイント落とす必要があるが、まだ可能性はある」と語った。 とはいえ、カサ・ピア戦で負けたわけではない。だが、このような引き分けがベンフィカや私たちのキャリアを高潔にするとは思わない」