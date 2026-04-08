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ベンフィカの会長はジョゼ・モウリーニョの将来について「問題ではない」と述べ、監督本人も「決定権は自分にある」と語った。
社長が契約状況を説明した
ベンフィカは現監督の退任噂を否定した。イングランドで3度のリーグ優勝と2度のチャンピオンズリーグ制覇を遂げたベテラン指揮官は、今季無敗ながらカサ・ピア戦で1－1の引き分けに終わり、3位にとどまったことで去就が取り沙汰されていた。 会見したルイ・コスタ会長は「ジョゼ・モウリーニョとの契約はあと1年残っている。問題ではない」と強調し、クラブ内の一致団結を強調した。
- AFP
マネージャーは専門的な独立性を主張している
ジョルジェ・メンデス氏がモウリーニョ氏に辞任を勧めたと報じられ騒動が拡大した。しかしモウリーニョ氏は記者会見でこれを否定。現在39試合を指揮し23勝8分けの63歳は「自分の進路は自分で決める」と強調した。 彼は「試合中に何があったかは分からない。試合前には何もなかった。メンデスは私の代理人だが、決断するのは私だ。私はベンフィカに残りたい」と語った。
イーグルスの優勝が遠のく
ピッチ外では団結しているものの、ベンフィカはリーグで苦戦している。28試合を終え勝ち点66で3位。首位ポルトとは7ポイント差、1試合未消化のスポルティングCPとは2ポイント差だ。 監督はタイトル獲得が困難になったと認め、「現実的な目標は2位でシーズンを終えること。残りの試合に全勝しても、我々の運命は他チームの結果次第だ。スポルティングがさらに2ポイント落とす必要があるが、まだ可能性はある」と語った。 とはいえ、カサ・ピア戦で負けたわけではない。だが、このような引き分けがベンフィカや私たちのキャリアを高潔にするとは思わない」
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チームの評価と今後の展望
2027年6月まで契約が残るモウリーニョ監督は、今こそ再建に着手する。ベンフィカは4月12日にホームでナシオナルと戦い、4月19日には2位争いを左右するスポルティング戦を迎える。監督は残り6試合で、どの選手が長期構想に合うかを判断する。