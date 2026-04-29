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ベンフィカのスター選手は、「手強い」ジョゼ・モウリーニョ監督がレアル・マドリードへの復帰を断ることを望んでいる
ベンフィカのスター選手、モウリーニョ監督の残留を切望
リオスはベテラン監督の下で活気を取り戻し、その退任がポルトガルの名門クラブの野心に打撃を与えると考えている。このMFの公の訴えは、63歳の監督が復帰後に与えた大きな影響を示している。
今夏モウリーニョがマドリードに復帰する可能性を問われたリオスは『ディアリオ・アス』にこう語った。「正直、分かりません。私としては、そうならないことを願っています。彼がそばにいてほしいです。 毎日、彼から新しいことを学んでいる。彼は並外れた性格の持ち主で、誰よりも人を奮い立たせてくれる。彼のキャリアは信じられないほど素晴らしい。長年この世界で活躍し、あらゆるタイトルを勝ち取ってきた。彼がやる気を失う姿など見たことがない。その情熱は今も昔と変わらず強い。それが選手としての私をさらに上を目指そうと駆り立ててくれるんだ。」
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ペレス、元上司を追撃中
チームメイトの信頼が厚いものの、モウリーニョ監督には常にマドリードからの誘いが影を落としている。ペレス会長は、アルベロア体制で苦戦するチームに安定を取り戻すため、古巣復帰を画策しているという。 1月にシャビ・アロンソの後任として指揮を執ったスペイン人のアルベロアは、チーム状態の低迷により来季の続投は困難とされている。クラブは後任としてポチェッティーノやスカローニも検討しているが、モウリーニョ復帰がもたらす感情的・戦術的なインパクトはスペインとポルトガルで依然としてトップニュースだ。
モウリーニョが将来について沈黙を破る
自身の将来については依然として控えめな姿勢を保っているが、最近は短期目標に言及し始めた。彼はベンフィカと2027年6月までの契約を結んでいる。
彼は「次の目標はベンフィカをチャンピオンズリーグに戻すことだ」と語った。この発言は、ペレス会長が正式オファーを検討中でも、彼がリスボンのプロジェクトに情熱を注いでいることを示している。一方で、彼は「シーズン終了後、10日間かけて続投か退団かを判断する」とも述べ、夏の去就は依然として不透明だ。
- AFP
マドリードで刻まれた歴史
モウリーニョとスペインのビッグクラブの関係を考えれば、ベルナベウとの噂が立つのも当然だ。2010～2013年の就任中、彼はバルセロナの独走を止め、100ポイントのリーグ記録でマドリードを優勝させ、コパ・デル・レイとスペイン・スーパーカップも制した。 ペレス会長からオファーがあれば断ることは難しいだろう。それでもベンフィカの内部では、まだリーダーと別れる準備はできていないという声が上がっている。