ベンフィカのスター選手は、「手強い」ジョゼ・モウリーニョ監督がレアル・マドリードへの復帰を断ることを望んでいる

自身の将来については依然として控えめな姿勢を保っているが、最近は短期目標に言及し始めた。彼はベンフィカと2027年6月までの契約を結んでいる。

彼は「次の目標はベンフィカをチャンピオンズリーグに戻すことだ」と語った。この発言は、ペレス会長が正式オファーを検討中でも、彼がリスボンのプロジェクトに情熱を注いでいることを示している。一方で、彼は「シーズン終了後、10日間かけて続投か退団かを判断する」とも述べ、夏の去就は依然として不透明だ。