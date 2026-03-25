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ベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督がスウェーデン代表監督の采配に疑問を呈したことに対し、グラハム・ポッター監督が反応した
モウリーニョ、起用外を疑問視
この議論は、モウリーニョがダールがエスタディオ・ダ・ルスに加入して以来の目覚ましい成長を強調したことから始まった。ベンフィカは今シーズン好調を維持しており、同監督は23歳のこのディフェンダーが代表招集に値すると感じていた。 この左サイドバックが最新の代表メンバーから外れたことに驚きを隠せない様子で、この伝説的な指揮官は代表監督に向けて鋭い発言をした。彼は次のように述べた。「サミュエル・ダールが代表に選ばれていない理由を説明しなければならないのは、ポッターの方だ。」
- AFP
ポッターが選考基準を擁護
2026年ワールドカップ出場をかけたウクライナとの重要なプレーオフ準決勝を控えた水曜日の記者会見で、ポッター監督はポルトガル発のコメントに直接言及した。イングランド代表の指揮官は冷静さを保ち、選手選考をめぐるこうした意見の相違はサッカー界では当たり前のことだと主張した。 彼はこうした批判に対し、次のように包括的な回答を示した。「前回の記者会見でも述べた通り、自分の決定とは異なる判断を主張する人々は常に存在します。それは仕事の一部です。我々は現在の選手陣に満足しています。サミュエルに関して否定的なことは、一切ありません。これはスポーツ上の判断であり、我々が下さなければならない難しい決断は常に存在するものです。」
全大会を通じて目覚ましい成績
この監督陣の意見の行き来の背景には、今シーズン、このディフェンダーが背負っている並外れた負担がある。リスボンのクラブは彼に大きく依存しており、この若手選手はチャンピオンズリーグを含め、全大会通算で46試合に出場している。ポルトガル・リーガだけでも26試合に出場している。彼の献身的なプレーと戦術的な規律こそが、クラブの監督が公の場で彼を擁護せざるを得なかった主な理由であり、彼は引き続き先発メンバーとして確固たる存在感を示し続けている。
- AFP
国際的な経験が限られている
クラブでの活躍は目覚ましいものの、このサイドバックの代表チームでの経歴は驚くほど短い。これまでのところ、スウェーデン代表として出場したのは、2024年1月のエストニア戦と昨年3月のルクセンブルク戦という、わずか2試合の親善試合のみである。 さらに最近では、ワールドカップ予選の終盤にかけて、彼はベンチ入りに留まるか、あるいはコーチ陣によって代表メンバーから完全に外される状況にあった。現在の代表落選をめぐる議論が最近のニュースを賑わせているが、代表チームは早急にピッチ上の戦いに全力を注ぐ必要がある。ウクライナ戦で予選突破を確実にすることこそが、現在のチームにとって最優先事項だからだ。