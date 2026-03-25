2026年ワールドカップ出場をかけたウクライナとの重要なプレーオフ準決勝を控えた水曜日の記者会見で、ポッター監督はポルトガル発のコメントに直接言及した。イングランド代表の指揮官は冷静さを保ち、選手選考をめぐるこうした意見の相違はサッカー界では当たり前のことだと主張した。 彼はこうした批判に対し、次のように包括的な回答を示した。「前回の記者会見でも述べた通り、自分の決定とは異なる判断を主張する人々は常に存在します。それは仕事の一部です。我々は現在の選手陣に満足しています。サミュエルに関して否定的なことは、一切ありません。これはスポーツ上の判断であり、我々が下さなければならない難しい決断は常に存在するものです。」