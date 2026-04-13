ポルトガル人監督は、自身の残留が金銭や今夏の大型補強とは無関係だと強調した。モウリーニョは「自分の将来はクラブの意思次第だ。残留の条件は提示していないし、投資の有無も関係ない」と語り、プロジェクトを完遂したいと語った。

クラブでの将来とキャリアの自主性について問われた元インテル監督は、記者団にこう語った。「私の去就はクラブの意向次第だ。ベンフィカに残りたいという思いは、私自身の条件や投資額には左右されない。」