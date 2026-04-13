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ベンフィカがポルトガル・リーガ優勝の望みを繋いだことを受け、ジョゼ・モウリーニョが自身の将来について明確な見解を示した
優勝争いの命綱
ベンフィカはアンドレアス・シェルデループとラファ・シルバの早期ゴールでナシオナルに2-0勝利し、上位追撃を続けた。この勝利は、首位のFCポルトに7点差をつけられた不振の後、チームに安定をもたらした。優勝の数学的可能性は残るが、モウリーニョ監督は過渡期でも競争力を保つため、育成に注力し始めている。
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無条件の献身
ポルトガル人監督は、自身の残留が金銭や今夏の大型補強とは無関係だと強調した。モウリーニョは「自分の将来はクラブの意思次第だ。残留の条件は提示していないし、投資の有無も関係ない」と語り、プロジェクトを完遂したいと語った。
クラブでの将来とキャリアの自主性について問われた元インテル監督は、記者団にこう語った。「私の去就はクラブの意向次第だ。ベンフィカに残りたいという思いは、私自身の条件や投資額には左右されない。」
アカデミー統合計画
2026年ワールドカップがプレシーズンに支障をきたす恐れがあるため、モウリーニョ監督はベンフィカ・セイシャルアカデミーから若手を抜擢する。 代表選手が不在となる夏休みの期間を利用し、彼は「エリートの中の小さなエリート」と称する若手を早期にトップチームへ昇格させる。この取り組みの目的は、過密日程でも戦力を維持し、来季に向けて厚みのある陣容を育てることだ。
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リスボン・ダービーの試練
ベンフィカは4月19日、エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデでスポルティングCPと対戦する。今季の行方を左右する一戦だ。 ポルトガル・リーガで無敗ながら、モウリーニョ率いるベンフィカは17勝8分で首位と7ポイント差。残り5節で3位ベンフィカは、この敵地での勝利が優勝への最後の望みだ。