スポルトTVのインタビューに応じたベンフィカの監督は、1つの質問にだけ答え、今シーズンを台無しにしたと彼が考える審判の判定に率直な意見を述べた。同時に、新たな優勝チームを称え、自チームの粘り強さを称賛した。モウリーニョ監督は次のように語った。「リーグ戦も終盤だ。この試合はシーズン全体を象徴している。 ポルトが優勝にふさわしいと称え、同時に今日まで、特に今日の試合で示した選手たちの勇敢さを称えたい」と語った。