AFP
翻訳者：
ベンフィカがファマリカオ戦で2点リードを逆転され、ポルトが優勝を決めた。これを受け、ジョゼ・モウリーニョ監督はポルトガルリーグの審判を皮肉った。
タイトル争いは苦い結末を迎えた
ベンフィカは圧倒的リードを守れず、ポルトが2021-22シーズン以来の優勝。 後半早々にオタメンディが退場し、ファマリカオでのアウェー戦でチームは崩壊。ベンフィカは76ポイントで2位にとどまり、新王者とは9ポイント差ついた。モウリーニョ監督は戦術的失敗ではなく、グスタボ・コレイア主審に怒りをぶつけた。
モウリーニョが審判の判定基準を痛烈に批判
スポルトTVのインタビューに応じたベンフィカの監督は、1つの質問にだけ答え、今シーズンを台無しにしたと彼が考える審判の判定に率直な意見を述べた。同時に、新たな優勝チームを称え、自チームの粘り強さを称賛した。モウリーニョ監督は次のように語った。「リーグ戦も終盤だ。この試合はシーズン全体を象徴している。 ポルトが優勝にふさわしいと称え、同時に今日まで、特に今日の試合で示した選手たちの勇敢さを称えたい」と語った。
注目は2位へ
金メダル獲得の可能性が消えた今、クラブは優先順位を再考する必要がある。スポルティングは73ポイントで3位。ベンフィカに3ポイント差で迫っており、試合も1試合少ない。 同都市の宿敵に順位で負けるのは苦しく、2位争いについて問われたモウリーニョ監督は「スポルティングを上回り2位を維持する奇跡を起こす。成し遂げられると信じている」と語った。
- AFP
クラブの将来を見据えて
ベンフィカは脅威を退け、2位を確保するため急いで態勢を立て直す必要がある。次は5月10日にホームで4位ブラガと戦い、5月17日にアウェイのエストリル戦でシーズンを締める。なおも無敗優勝の可能性はあるが、モウリーニョ監督の去就には夏にレアル・マドリード復帰の噂がある。