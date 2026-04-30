AFP
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ベンフィカがジョゼ・モウリーニョの後任探しでプレミアリーグから引き抜きを狙い、チェルシーの監督探しに打撃を与える。
ポルトガルの名門クラブがシルバの復帰に注目している。
ベンフィカは、2027年6月まで契約があるモウリーニョ監督のレアル・マドリード復帰が噂される中、後任としてシルバ監督を最有力視している。これに対しチェルシーもロゼニオール監督解任後、シルバら候補を評価し、6月に新監督を決める方針だ。
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リーダーシップの探求
チェルシーのスポーツディレクター陣は、2025-26シーズンの暫定監督にカルム・マクファーレンを任命した。現在は、存在感と実績を備えた監督の獲得を最優先している。 不安定なロッカールームを落ち着かせ、短期契約の失敗を繰り返さないリーダーを求めている。候補の一人であるシルバにはベンフィカも興味を示しており、『レコード』によると状況は複雑化。フラムも自チームとの新契約を期待している。
一流の資格への疑問
シルバはフルハムで魅力的なサッカーを確立し称賛を集めるも、チェルシー内部では「ビッグ6」での経験不足が議論されている。 エバートン、ワトフォード、ハル・シティでは成績が安定せず、シャビ・アロンソのような他の候補者と違い、欧州の主要タイトルを争った経験もない。モウリーニョの復帰説も浮上したが、現時点では実現が難しい。
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変革の夏
シルバのフルハムとの契約は2026年6月まで。今後数週間は、彼がポルトガルに帰国するかプレミアリーグに残るかを左右する重要な時期だ。チェルシーはマクファーレンの下で審査を続けるが、ベンフィカが正式に獲得を表明すれば、動きを加速せざるを得ない。 ベンフィカのモウリーニョ監督の去就が鍵を握る。彼がマドリードへ移籍すれば、再建中の両クラブによるシルバ争奪戦は必至だ。