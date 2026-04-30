ベンフィカがジョゼ・モウリーニョの後任探しでプレミアリーグから引き抜きを狙い、チェルシーの監督探しに打撃を与える。

シルバのフルハムとの契約は2026年6月まで。今後数週間は、彼がポルトガルに帰国するかプレミアリーグに残るかを左右する重要な時期だ。チェルシーはマクファーレンの下で審査を続けるが、ベンフィカが正式に獲得を表明すれば、動きを加速せざるを得ない。 ベンフィカのモウリーニョ監督の去就が鍵を握る。彼がマドリードへ移籍すれば、再建中の両クラブによるシルバ争奪戦は必至だ。