レプブリカ紙が、パルマの21歳MFベンジャミン・クレマスキにインタビューを行った。イタリアにルーツを持ち、アルゼンチン人の両親のもとに生まれ、マイアミで生まれ育った選手だ。イタリアに移る前はインテル・マイアミでリオネル・メッシとチームメートだった。「初めてメッシを見た時？ まだ朝早かった。僕はすでに6か月前からインテル・マイアミにいて、彼はPSGから来たばかりだった。練習場に車を止めると彼が見えた。3人の子どもたちと一緒だった。どうしていいか分からなくて、母に電話したんだ。周りに誰もいなかったし、邪魔をしないで自己紹介するにはちょうどいいタイミングだから、行ってあいさつしてきなさいと勧められた。実際にそうしたら、信じられないことに、彼はすでに僕が誰なのか知っていたんだ」