レプブリカ紙が、パルマの21歳MFベンジャミン・クレマスキにインタビューを行った。イタリアにルーツを持ち、アルゼンチン人の両親のもとに生まれ、マイアミで生まれ育った選手だ。イタリアに移る前はインテル・マイアミでリオネル・メッシとチームメートだった。「初めてメッシを見た時？ まだ朝早かった。僕はすでに6か月前からインテル・マイアミにいて、彼はPSGから来たばかりだった。練習場に車を止めると彼が見えた。3人の子どもたちと一緒だった。どうしていいか分からなくて、母に電話したんだ。周りに誰もいなかったし、邪魔をしないで自己紹介するにはちょうどいいタイミングだから、行ってあいさつしてきなさいと勧められた。実際にそうしたら、信じられないことに、彼はすでに僕が誰なのか知っていたんだ」
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翻訳者：
ベンハミン・クレマスキ、マイアミからパルマへ。「メッシに自己紹介するにはどうしたらいいか、母に聞いた」
トレーニングでの敬意
「練習で彼からボールを奪ったことがあるかって？ いや、理由は2つある。1つ目は、彼からボールを奪うのはほとんど不可能だから。2つ目は、ミニゲームでタックルして彼にけがをさせるリスクを負いたくないからだ。そうなる前に、みんな止まるんだ」
なぜアメリカを選んだのか
「自分はアルゼンチン人であるのと同じくらい、アメリカ人だと感じています。両親も友人たちもみんなスペイン語を話しますし、フロリダ自体がとてもラテン色の強い州です。このことについては家族でも何度も話し合いました。迷いもたくさんありましたが、最終的にはアメリカを選ぶことに決めました」
クレマスキってどんな選手？
「僕はいろいろなことをこなすのが好きなんです。実際、参考にしているのはバルベルデ、ジョレンテ、リース・ジェームズのような選手たちです。いろいろな役割で監督の力になれるようにするのは強みだと思っていますし、この多才さがあったからこそ、オリンピック出場に値する存在になれたんです」
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