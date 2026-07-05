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Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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ベンチ入り…ポルトガル代表の分裂が、スペイン戦を控えたロナウドに衝撃を与える

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クリスティアーノ・ロナウドはポルトガルの最大のスターだが、月曜日のワールドカップ準々決勝スペイン戦を前に最大の論争の的にもなっている。

スペイン戦での先発起用を巡り、ポルトガル国内では意見が分かれている。

元ポルトガル代表GKペトゥは「批判は意味がない。彼は今も試合を左右できる」と断固として擁護した。

ペトは「この議論が理解できない。ポルトガルは、クリスティアーノが数年前と同じ選手ではなくなったことを認識すべきだが、彼は依然としてペナルティエリア内で決定的な存在だ」と語った。

ペトは、代表チームが今のロナウドのスタイルにまだ適応できていないと指摘する。

「今の彼はペナルティエリアに絞った純粋なストライカーで、クロスを待っている。チャンスがあれば、まだ違いを生む」と続けた。

さらに「もし自分がスペイン代表なら、ロナウドの出場は望まない」とまで語った。

「もし私がスペイン人なら、クリスティアーノにはプレーしてほしくない。彼がペナルティエリアにいるだけで何が起こるか分からない。しかも2〜3人のDFを引きつけ、味方にスペースを作る」と語った。

彼はまた、アルゼンチンとメッシの例を引き合いに出し、「アルゼンチンはメッシをどう生かすか分かっている。ポルトガルもクリスティアーノの活用法を学ぶべきだ」と結んだ。

  • 크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

    ポルトガルではロナウドをめぐって意見が分かれている

    しかしポルトガル国内では状況が異なる。マドリード在住のポルトガル人ジャーナリスト、ホセ・ソウザ氏は、ロナウドが数年前ほどの圧倒的な支持を失っている認める。

    「これは狂気だ。今は50対50だ。クリスティアーノを擁護する人もいれば、ゴンサロ・ラモスが先発すべきだと考える人もいる」と彼は語った。

    スーザ氏によると、議論の背景には年齢がある。

    28歳の頃には誰も疑わなかったが、41歳になった今、彼を問題視する声もある」と続けた。

    一方、『A Bola』紙のジャーナリスト、マティルデ・ペニョール氏はキャプテンを擁護しつつ、代表の問題ははるかに根深いと指摘した。

    「すべての責任をロナウド一人に負わせるのも不公平だ」と述べた。

    真の問題はチーム全体のパフォーマンスで、特に中盤が期待レベルに達していない。ブルーノ・フェルナンデス、ヴィテニャ、ジョアン・ネヴェスはいずれも良いプレーを見せていない。私にとって、ポルトガルで最も光っているのはGKディオゴ・コスタだ」と指摘した。

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  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    論争はロベルト・マルティネスにも及んでいる。

    ポルトガルでは、クリスティアーノだけでなくロベルト・マルティネス監督も議論の的になっている。

    ホセ・ソウザは、UEFAネーションズリーグで優勝したにもかかわらず、代表監督にはいまだ多くの疑問が向けられていると指摘する。

    スーザは「彼は非常に物議を醸す人物だ。多くの人が、たとえワールドカップで優勝したとしても、大会終了後には去ることになるだろうと考えている」と語った。

    また、彼は、国民的アイデンティティに関わる要因が批判の規模をさらに大きくしていると見ている。

    さらに「彼がポルトガル人でないことも論争に拍車をかけている。もしポルトガル人監督だったら、これほど議論は起きなかったかもしれない」と付け加えた。

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