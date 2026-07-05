ベンチ入り…ポルトガル代表の分裂が、スペイン戦を控えたロナウドに衝撃を与える

クリスティアーノ・ロナウドはポルトガルの最大のスターだが、月曜日のワールドカップ準々決勝スペイン戦を前に最大の論争の的にもなっている。

スペイン戦での先発起用を巡り、ポルトガル国内では意見が分かれている。

元ポルトガル代表GKペトゥは「批判は意味がない。彼は今も試合を左右できる」と断固として擁護した。

ペトは「この議論が理解できない。ポルトガルは、クリスティアーノが数年前と同じ選手ではなくなったことを認識すべきだが、彼は依然としてペナルティエリア内で決定的な存在だ」と語った。

ペトは、代表チームが今のロナウドのスタイルにまだ適応できていないと指摘する。

「今の彼はペナルティエリアに絞った純粋なストライカーで、クロスを待っている。チャンスがあれば、まだ違いを生む」と続けた。

さらに「もし自分がスペイン代表なら、ロナウドの出場は望まない」とまで語った。

「もし私がスペイン人なら、クリスティアーノにはプレーしてほしくない。彼がペナルティエリアにいるだけで何が起こるか分からない。しかも2〜3人のDFを引きつけ、味方にスペースを作る」と語った。

彼はまた、アルゼンチンとメッシの例を引き合いに出し、「アルゼンチンはメッシをどう生かすか分かっている。ポルトガルもクリスティアーノの活用法を学ぶべきだ」と結んだ。