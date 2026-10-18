インテルのアシスタントコーチ、アレクサンダル・コラロフは、敵地ボローニャでの3-1の勝利を受け、チームのパフォーマンスを率直に振り返った。インテルは立ち上がり、ホームチームの勢いに対応できず、トンマーゾ・ポベガの序盤のゴールで先制を許した。

しかし、戦術を修正すると、後半45分間を完全に支配した。

コラロフは、非常にアグレッシブな相手に苦しみながらも、それを乗り越えたチームを称賛した。