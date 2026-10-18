IPA Sport
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ベンチの底力！ ボローニャで後半に圧倒したインテル、コラロフが「真の王者たち」を称賛
コラロフ、序盤の苦戦を認めるも「後半は試合を支配した」
インテルのアシスタントコーチ、アレクサンダル・コラロフは、敵地ボローニャでの3-1の勝利を受け、チームのパフォーマンスを率直に振り返った。インテルは立ち上がり、ホームチームの勢いに対応できず、トンマーゾ・ポベガの序盤のゴールで先制を許した。
しかし、戦術を修正すると、後半45分間を完全に支配した。
コラロフは、非常にアグレッシブな相手に苦しみながらも、それを乗り越えたチームを称賛した。
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アシスタントコーチ、途中出場の選手たちを「真の王者」と称賛
コラロフは、特にカルロス・アウグストとアンジュ＝ヨアン・ボニーら途中出場選手の決定的な貢献を強調した。「ボローニャは前半、素晴らしいプレーをした。私たちはセカンドボールへの対応にやや苦しみ、動きも鈍かった」とコラロフはインテルTVで認めた。
「後半、チームは45～50分間にわたって素晴らしいプレーを見せ、極めて重要な勝ち点3を持ち帰った」
「カルロスは途中出場から素晴らしいプレーを見せ、ゴールを決め、アシストも記録した。彼らは単に重要な選手というだけではない。周囲を引っ張る真のチャンピオンだ」
スタッフは欧州でのリズムづくりに注力
チームに求められる戦術面の要求について、コラロフは指導陣が攻撃陣のために時間とスペースを生み出す取り組みを説明した。「チャンピオンズリーグでは、物事が非常に速いペースで進む」とコラロフは語った。
「特にDF陣のところでリズムをつくり、FWとMFにもう1秒の余裕を与えたい」
「我々の強みはチーム全体にある。自分たち以外の誰かに何かを証明する必要はない」
- NurPhoto
インテル、欧州での勢い立て直しを目指す
ダッラーラで勝ち点3を手にしたコラロフは、インテルがすべての大会でこの高い強度を維持しなければならないと強調した。
過密日程の中でも選手のコンディションを保つため、コーチ陣は引き続きメンバーを入れ替えていく。
インテルは国内での好調を維持しながら、欧州での成績向上に目を向ける。
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