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ベンジャミン・セスコは、チームに「新たな活気」をもたらした「信じられないほど素晴らしい」マイケル・キャリックが、マンチェスター・ユナイテッドの監督として留任することを望んでいる
キャリックがレギュラーの座を勝ち取るべくアピール
暫定監督に就任したキャリックは、13試合で29ポイントを獲得し、チームを急回復させた。 月曜日のブレントフォード戦でも2-1で勝ち、残り4試合で6位ブライトンに11ポイント差をつけた。CL出場はほぼ確定。選手たちもチームを安定させた指揮官を支え始めている。特にキャリック体制下で10得点中6得点を挙げるセスコが先頭に立っている。
- AFP
セスコが「信じられない」と絶賛する暫定監督
ビーズ戦で決勝点を挙げたセスコは、暫定監督を絶賛した。この夏加入した彼は、ここ数週間で別人のようなプレーを見せている。その変化は、同監督がもたらした戦術とメンタルの改革によるものだと語った。 「彼は素晴らしい監督で、新しいエネルギーをもたらしてくれた。トレーニングも信じられないほど充実している。このまま残ってほしい」とセスコは語った。
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フェルナンデス、プレミアリーグの歴史に名を残す寸前
ブルーノ・フェルナンデスはキャリック体制下でも活躍し、ブレントフォード戦でセスコの決勝点をアシスト。今季19アシスト目とし、アンリとデ・ブライネのプレミア記録20に王手をかけた。
チームメイトのセスコは、シーズン終了までにこの記録を単独で更新できると確信している。「彼は何でもできる。プレーも試合を読む力も傑出している。同じチームでプレーでき、とても幸せだ」とストライカーは語った。
- Getty Images Sport
「働き者」カゼミーロの切ない別れ
セスコとフェルナンデスは将来が明るい。それでもブレントフォード戦は、オールド・トラッフォードで迫る別れの現実を思い出させた。先制したカゼミーロは今夏契約満了で退団の見込みだ。セスコは、このベテランを失うことが来季のチームに大きな損失になると認めた。
セスコは元レアル・マドリードの選手に敬意を表し、「彼は働き者の化身で、経験豊富かつ信じられないほど優れたプレーをする。彼のような選手が必要だ。彼のワークレートを見習わないのは愚かだ。残念ながら、彼は去ってしまう」と語った。