ベンジャミン・セスコは、チームに「新たな活気」をもたらした「信じられないほど素晴らしい」マイケル・キャリックが、マンチェスター・ユナイテッドの監督として留任することを望んでいる

ブルーノ・フェルナンデスはキャリック体制下でも活躍し、ブレントフォード戦でセスコの決勝点をアシスト。今季19アシスト目とし、アンリとデ・ブライネのプレミア記録20に王手をかけた。

チームメイトのセスコは、シーズン終了までにこの記録を単独で更新できると確信している。「彼は何でもできる。プレーも試合を読む力も傑出している。同じチームでプレーでき、とても幸せだ」とストライカーは語った。