ベンジャミン・セスコの場合と同じようになるのか？RBライプツィヒは、ヤン・ディオマンデを「給与のトリック」を使って残留させようとしているようだ

この目標を達成するため、RBライプツィヒは契約改定に向けて精力的に取り組んでいる。コートジボワール代表のこの選手は2030年まで長期契約を結んでおり、契約解除条項も設けられていないが、彼の成長ぶりを考慮すると、現在の年俸は彼の競技面での重要性にふさわしいものではなくなっている。Skyの報道によると、選手側にはすでに年俸引き上げの計画が伝えられている。契約延長が実現すれば、少なくとも今夏、ディオマンデが移籍しないことが保証されることになる。

この動きは、ライプツィヒがこれまで成功させてきた手法を強く彷彿とさせる。ベンジャミン・セスコの場合も、他クラブからの強い関心をよそに、クラブは契約改定によってこの攻撃手を残留させることに成功した。セスコは最終的に2年間残留した後、キャリアの次のステップへと進んだが、現在、ディオマンデに対しても同様のシナリオが目指されている。

スポーツ面でも経済面でも、ライプツィヒは現在、安泰でありながらも困難な状況にある。一方で、このコートジボワール人選手は現時点で移籍を強く望んでいるわけではないが、他方で決して「売却不可」というわけでもない。Skyによると、1億ユーロを超えるオファーがあれば、特にチャンピオンズリーグからの収入が見込めない場合、クラブ幹部は少なくとも検討に入ることになるだろう。