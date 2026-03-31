ヤン・ディオマンデは、短期間で欧州で最も注目を集める攻撃的選手の一人へと成長した。スカイの報道によると、RBライプツィヒに所属するこの19歳の選手は、すでにバイエルン・ミュンヘン、マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプールFC、そしてスペインのクラブなど、複数のトップクラブから注目を集めている。それでも、ライプツィヒ側は明確な方針を掲げている。それは、2026年の夏以降もディオマンデをチームに残すことだ。
翻訳者：
ベンジャミン・セスコの場合と同じようになるのか？RBライプツィヒは、ヤン・ディオマンデを「給与のトリック」を使って残留させようとしているようだ
この目標を達成するため、RBライプツィヒは契約改定に向けて精力的に取り組んでいる。コートジボワール代表のこの選手は2030年まで長期契約を結んでおり、契約解除条項も設けられていないが、彼の成長ぶりを考慮すると、現在の年俸は彼の競技面での重要性にふさわしいものではなくなっている。Skyの報道によると、選手側にはすでに年俸引き上げの計画が伝えられている。契約延長が実現すれば、少なくとも今夏、ディオマンデが移籍しないことが保証されることになる。
この動きは、ライプツィヒがこれまで成功させてきた手法を強く彷彿とさせる。ベンジャミン・セスコの場合も、他クラブからの強い関心をよそに、クラブは契約改定によってこの攻撃手を残留させることに成功した。セスコは最終的に2年間残留した後、キャリアの次のステップへと進んだが、現在、ディオマンデに対しても同様のシナリオが目指されている。
スポーツ面でも経済面でも、ライプツィヒは現在、安泰でありながらも困難な状況にある。一方で、このコートジボワール人選手は現時点で移籍を強く望んでいるわけではないが、他方で決して「売却不可」というわけでもない。Skyによると、1億ユーロを超えるオファーがあれば、特にチャンピオンズリーグからの収入が見込めない場合、クラブ幹部は少なくとも検討に入ることになるだろう。
ディオマンデの将来：遅くとも2027年までに撤退する可能性が高い
早期の放出を避けるため、ライプツィヒは他の選手を売却して移籍金を確保する計画も立てている。クラブ内部では、総額1億ユーロ以上の収入を目標としている。その候補には、カステッロ・ルケバのほか、長期的な展望が見込めない複数のレンタル選手らが挙げられている。また、チャンピオンズリーグへの出場権を獲得できなかった場合、他の主力選手の退団も視野に入っている。
あらゆる努力にもかかわらず、ディオマンデの長期的な残留は非現実的と見られている。Skyによると、遅くとも2027年までに退団する可能性が高いとされる。しかしそれまでは、ライプツィヒはこの新星から、競技面でも財政面でも最大限の成果を引き出そうとしている。そのための決定的な手段として、給与の引き上げが、時間を稼ぎ、次の大型移籍の布石を打つための鍵となる可能性がある。
ヤン・ディオマンデ：RBライプツィヒでの成績
公式戦
得点
アシスト
29
11
8