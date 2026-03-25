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ベンジャミン・セスコがマンチェスター・ユナイテッドに「プレッシャー」をもたらす中、ディミタール・ベルバトフが7400万ポンドのストライカーのスーパーサブとしての役割について語る
セスコがついにマンチェスター・ユナイテッドで調子を取り戻した
年明け以来、この22歳の選手は絶好調を維持し、プレミアリーグの順位表で3位に浮上した「レッドデビルズ」の中心選手となっている。直近11試合で8ゴールを挙げたセスコは、通算10ゴールに到達。ベンチから出場してインパクトを残すことが多かったにもかかわらず、同じく今夏加入したブライアン・ムベウモと並んでクラブの得点王に並んでいる。
オールド・トラッフォードでのトップストライカーとしての経験が豊富なベルバトフは、RBライプツィヒから7400万ポンド（9900万ドル）という移籍金で加入したセスコが、そのプレッシャーにどう対処しているかに特に感銘を受けている。
- Getty Images Sport
ベルバトフ、スロベニア選手の「威圧感」を称賛
マンチェスター・ユナイテッドの元ストライカー、ベルバトフは、公式ポッドキャスト『Inside Carrington』のインタビューで、セスコの成長について次のように語った。「彼は今、必要な資質をすべて備えている。現時点では、すべてが順調に進んでいる。
「この調子で続いてほしい。今は彼にとって状況が好転しつつあり、物事が徐々にうまくいっていると思う。だが、私はこのペースの方が好ましい。 彼には、ゆっくりと、しかし確実に自信を身につけ、ゴールを決めてほしい。この二つは密接に結びついている。ゴールを決めれば自信がつくものだ。彼はチーム内でのポジションを確立しつつあるが、たとえベンチにいても、彼がピッチに投入されるというだけで、相手チームに脅威と恐怖を与え、それがゴールにつながっている。
「彼がベンチから出場し、時にはゴールを決める姿を見るのは本当に素晴らしい。スタメンで出場してゴールを決めるのもそうだ。正直なところ、どんなゴールであれ、ボールがネットを揺らす限り、私は気にしない。」
「スーパーサブ」をめぐる議論は依然として激化している
セスコは得点力に恵まれているが、その成功の大部分は途中出場によるものであり、メディアやファンから「スーパーサブ」というレッテルを貼られることになった。ベルバトフ自身はこの役割を肯定的に捉えているものの、この呼び名に対して、彼の代理人であるエルヴィス・バサノヴィッチは快く思っておらず、同選手は単なる終盤の戦術的武器以上の存在として見られるべき、完成されたストライカーであると主張している。
「この呼び名［スーパーサブ］について聞かれるなら、私は気に入らない」とバサノヴィッチは語った。「『スーパーストライカー』の方がずっと好きだ。 ベンジャミンはスーパーストライカーだと思う。彼は今年、13試合に先発し、13試合で途中出場している。得点の半分は先発時に、残りの半分は途中出場で挙げたものだ。彼が万能なストライカーであることは明らかであり、ベンジャミンは『スーパーストライカー』という名にふさわしい選手だ！」
- AFP
チャンピオンズリーグ出場を目指す
ユナイテッドの焦点は今、シーズン終盤戦へと移り、トップ4入りを確実なものにしなければならない。4月13日のオールド・トラッフォードでのリーズ・ユナイテッド戦を皮切りに、代表戦中断明けの重要な一連の試合に備える上で、セスコの貢献は不可欠となるだろう。
カーリック監督の下でチャンピオンズリーグ出場権獲得を目指す古巣の進捗について、ベルバトフは次のように付け加えた。「チームは本当に、本当に素晴らしいサッカーをしていると思う。見ていて楽しいよ。毎回、『よし、もっとできる』という気分になる。確か今は3位だから、さあ、行こうってね。 チーム全体として、特定の選手を挙げるのは簡単だ。ブルーノ・フェルナンデス、カゼミーロ、ゴールを量産しているセスコ、マテウス・クーニャといった選手を挙げられるだろう。
「みんなの力だよ。特定の選手だけを挙げるのはチーム全体に対してフェアじゃない。チームとして、突然、互いのためにプレーするようになったんだ。ブルーノのアシスト、セスコのゴール、カゼミーロがボールを奪いに行くあの闘志。守備もまた向上している。今はすべてがスムーズに、自由に流れている。シーズン終了まで、この状態が続くことを願っているよ。」