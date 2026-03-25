ベンジャミン・セスコがマンチェスター・ユナイテッドに「プレッシャー」をもたらす中、ディミタール・ベルバトフが7400万ポンドのストライカーのスーパーサブとしての役割について語る

マンチェスター・ユナイテッドの元ストライカー、ベルバトフは、公式ポッドキャスト『Inside Carrington』のインタビューで、セスコの成長について次のように語った。「彼は今、必要な資質をすべて備えている。現時点では、すべてが順調に進んでいる。

「この調子で続いてほしい。今は彼にとって状況が好転しつつあり、物事が徐々にうまくいっていると思う。だが、私はこのペースの方が好ましい。 彼には、ゆっくりと、しかし確実に自信を身につけ、ゴールを決めてほしい。この二つは密接に結びついている。ゴールを決めれば自信がつくものだ。彼はチーム内でのポジションを確立しつつあるが、たとえベンチにいても、彼がピッチに投入されるというだけで、相手チームに脅威と恐怖を与え、それがゴールにつながっている。

「彼がベンチから出場し、時にはゴールを決める姿を見るのは本当に素晴らしい。スタメンで出場してゴールを決めるのもそうだ。正直なところ、どんなゴールであれ、ボールがネットを揺らす限り、私は気にしない。」